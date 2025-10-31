Lidia González 31 OCT 2025 - 11:15h.

La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ desvela el motivo por el que ha decidido que su marido no la acompañe al paritorio, en el episodio 11

José Navarro, preocupado por La Rebe, se sincera con ella

La Rebe ha tomado una de las decisiones más importantes de cara al nacimiento de su hija y, por fin, ha anunciado quién es la persona que va a vivir con ella este esperado momento. Aunque pudiera parecer que la respuesta más evidente era el padre de la pequeña, lo cierto es que la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ ha sorprendido a todos sus seguidores con esta confesión. Sabiendo el impacto que puede generar esta noticia, la creadora de contenido explica por qué José Navarro no va a estar presente en el parto de su hija Bianca. En exclusiva, ‘Mi embarazo’, su propio formato en Mediaset Infinity, aclara toda esta situación. ¡No te pierdas todo lo que tiene que decir!

La de Plasencia se ha guardado hasta el último momento esta confesión, en parte porque le ha dado muchas vueltas: “Nadie lo sabe, no lo he contado”, comienza explicando antes de dar la noticia. Pero, además, ha querido confesar el motivo por el que su marido no es la persona que va a acompañarla durante el parto. A pesar de que sabe que José “lo iba a hacer muy bien”, la influencer ha descartado totalmente esta idea.

La creadora de contenido se ha encontrado en una auténtica encrucijada a la hora de tomar una decisión tan importante. “Pueden pasar muchas cosas”, reflexiona la influencer tras confesar la verdadera razón por la que su marido no va a ver nacer a su pequeña y explicar si tiene algo que ver con la crisis que han atravesado. Con una tímida sonrisa, La Rebe se sincera sobre todo lo que siente, a pesar de que sabe que su audiencia puede pensar algo completamente diferente.

La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ cuenta lo que le molesta de su marido

La Rebe y José Navarro llevan muchos años de relación y, a pesar de que están en un buen momento, la verdad es que hay un hecho que hace su marido que la “consume”. La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ cuenta lo que le molesta del padre de sus hijos, tras sincerarse sobre el complicado momento que atravesaron en su primer embarazo. Aunque ahora están más fuerte que nunca, la influencer explica que hay algunas cosas que no puede soportar.

La Rebe habla sobre su baja autoestima en el embarazo

No es la primera vez que La Rebe se sincera con “sus niñas” sobre lo mal que se ha sentido durante todo su embarazo, hasta el punto de que el propio José ha expresado su preocupación por ella. Sin embargo, ahora que se encuentra en la recta final, ha querido abrirse en canal para hablar sobre su baja autoestima. La influencer admite que no se siente “guapa”.

Capítulo completo: La Rebe confiesa quién va a acompañarla en el parto

La Rebe ha estado dándole muchas vueltas a una de las decisiones más importantes ahora que está a punto de dar a luz a su hija Bianca. La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ confiesa quién va a acompañarla en el y se lo comunica, en directo, en su propia docuserie. La influencer se ha sentado frente a la cámara para explicar los motivos por los que ha llegado a esta complicada situación y se sincera con sus seguidores. ¡No te lo pierdas!