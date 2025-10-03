Equipo mtmad 03 OCT 2025 - 13:06h.

La protagonista de 'Los Gipsy Kings' comparte todos los preparativos de cara al nacimiento de su hija

La Rebe hace una bonita sesión de fotos embarazada junto a José Navarro y su hijo

La Rebe se encuentra en uno de los momentos más emocionantes de su embarazo, sintiendo cada vez más cerca la llegada de su futuro bebé y preparando todo lo que se va a llevar en la maleta del hospital. En el nuevo capítulo de su propio formato de Mediaset Infinity, ‘Mi embarazo’, la famosa gitana de Plasencia aprovecha para destapar, por fin, una de las noticias más esperadas por sus seguidores. La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ no se lo piensa dos veces y, en la recta final de su embarazo, comparte cómo se va a llamar su hija.

La creadora de contenido ya puede ver a la vuelta de la esquina el parto de su segundo bebé junto a su marido, José Navarro. La Rebe, que ya compartía con sus seguidores la ropa con la que saldría su hija del hospital , llega para terminar de desvelar todos los preparativos de cara al gran día. “Tengo una lista con todo lo que tengo que llevar”, declara la influencer. La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ comparte todos los detalles sobre lo que necesita para dar a luz y lo hace junto a un invitado muy especial: su padre, Dani Jiménez.

El padre de la famosa gitana de Plasencia no duda en opinar sobre todos los preparativos de su hija. “Te falta el microondas nada más”, comenta Dani Jiménez con humor. La futura mamá por segunda vez no quiere que le falte nada el día que su pequeña llegue al mundo, por lo que no escatima en detalles. La influencer no solo tiene en mente lo que puede hacerle falta a su bebé, sino que usa sus encantos para intentar que su padre le compre un bonito regalo. “Hace mucho que no te hago los ojitos…”. ¡Descúbrelo dándole play al vídeo!

El padre de La Rebe, Dani Jiménez, reacciona al nombre de su nieta

En medio de la emoción por los últimos preparativos de cara al gran día, La Rebe confiesa delante de la cámara, y de su padre, cuál va a ser el nombre de su futura bebé. A pesar de la ilusión con la que la influencer y su marido han tomado la decisión, Dani Jiménez reacciona de forma contundente mostrando su desacuerdo. “La verdad es que no me gusta”, declara tajante. Padre e hija comparten sus distintas opiniones tras el anuncio del nombre y la influencer desvela cómo se le ocurrió.

Capítulo completo: La Rebe anuncia el nombre de su hija en común con José Navarro

Rebeca Jiménez regresa a un nuevo vídeo de ‘Mi embarazo’ lista para ultimar detalles antes de dar a luz su hija en común con su marido, José Navarro. La famosa gitana de Plasencia, en presencia de su padre, anuncia en exclusiva el nombre de su bebé y comparte la extensa lista de cosas que llevará en la maleta del hospital. Además, la influencer explica los motivos detrás de la elección del nombre y confiesa de dónde sacó la idea. ¡Entérate de todo en Mediaset Infinity!