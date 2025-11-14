La polémica está servida entre la amiga íntima de María Teresa Campos y su hija

Carmen Borrego responde tajante a Meli Camacho tras sus ataques: "Lo que me molesta es que se mienta"

Meli Camacho, amiga íntima de María Teresa Campos, ha destapado en 'El tiempo justo' qué fue la gota que colmó el vaso en su mala relación con Carmen Borrego. Tras acusar tanto a ella como a Terelu Campos de ser "injustas" con ella durante el funeral de la mítica presentadora de televisión, Camacho no ha dudado en romper su silencio y contar su verdad.

Su distanciamiento con Borrego vino en el momento en que Campos y ella se renovaron abriendo un podcast sobre salud y bienestar que triunfó en su primer episodio. Camacho asegura que tenía mucha ilusión por el proyecto, pero al parecer Carmen Borrego intentó tener un hueco en él, según explica la entrevistada.

"Era mi proyecto y ella se lo apoderó, como todo lo que hace", señala como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.