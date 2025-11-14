Miguel Salazar Madrid, 14 NOV 2025 - 16:35h.

Cuando no han pasado ni 24 horas desde que lanzase huevos contra Luis Rubiales, su tío -Luis Rubén Rubiales- admite que no recuerda muy bien lo que sucedió durante la presentación del libro del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Precisamente ha sido ha su salida de los juzgados de Plaza de Castilla cuando Luis Rubén Rubiales ha dado unas declaraciones a 'El tiempo justo' -las podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia-. El agresor del 'huevazo' asegura que se encuentra perfectamente. "Estoy muy bien, es como si hubiera venido de estar 15 días de vacaciones en Beinidorm y estoy con esa energía", dice. "Tengo energía positiva", insiste.

Otra de las piezas que llaman la atención en plena polémica es la posición de la madre de Luis Rubiales. Según hemos podido saber desde el programa de Telecinco, su progenitora ha "huído" de Motril para no estar cerca del "ruido". El agresor del lanzamiento de huevos asegura que aún no ha podido hablar con ella pero afirma que lo harán en los próximos días. "No se pueden hablar estas cosas por teléfono, no merece la pena hablar. Lo importante es que estoy bien", cuenta.

Además de huevos, Luis Rubén Rubiales pretendía lanzar "picos"

Luis Rubén Rubiales también ha reaccionado a la decisión del expresidente de la RFEF de no denunciarle tras su susto durante la presentación del libro donde se defiende del beso no consentido a Jennifer Hermoso durante la victoria en la Copa Mundial Femenina de Sídney de 2023. "¿Por qué me va a denunciar?", se cuestiona.

Además, de los huevos -que han subido de precio tras el confinamiento de gallinas ordenado por el Gobierno-, Luis Rubén Rubiales pretendía lanzarle más alimentos a su sobrino. "Una bolsa de picos también tenia pensaba lanzársela en el evento", relata la reportera.

Por último, durante esta breve aparición en el espacio de Telecinco, el tío de Luis Rubiales ha querido mandarle un mensaje a Joaquín Prat. "Gracias, cuidaros mucho y un abrazo a Joaquín que es un tipo encantador", compartía.