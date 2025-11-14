Miguel Salazar Madrid, 14 NOV 2025 - 17:01h.

El primo del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, destapa en 'El tiempo justo' que existe una mala relación en su familia tras la polémica por el lanzamiento de huevos perpetrada por su propio tío -Luis Rubén Rubiales-. Así lo ha compartido Paco Ballesta, el reportero del programa de Telecinco que ha podido conversar con él.

"Reconoce que la familia está dividida, partida en dos y que cualquier comentario puede ser fuego para una guerra otra vez entre ambos bandos", asegura como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.