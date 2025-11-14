Inés Gutiérrez 14 NOV 2025 - 04:30h.

Durante diez años, Miley Cyrus y Liam Hemsworth mantuvieron una relación llena de idas y venidas

Miley Cyrus revela el motivo por el que no hace más giras y los problemas de salud que sufre: "Fue traumático"

MadridLa película La última canción fue la responsable de que Miley Cyrus y Liam Hemsworth se conocieran. Ella era una estrella en ese momento, gracias al éxito de su serie Hannah Montana, que la convirtió en todo un referente para una generación; él era un actor australiano que comenzaba a ser conocido.

Entre ellos surgió la chispa y, aunque en un primer momento nadie apostaba por este romance adolescente, acabaron casándose. Eso sí, hasta llegar a ese momento hubo que sortear muchos altibajos, rupturas, reconciliaciones, escándalos en forma de actuaciones… finalmente el amor entre ellos se acabó y en agosto de 2019 anunciaron el final de su relación, un divorcio que se hizo efectivo en febrero de 2020.

La historia de amor y desamor de Miley Cyrus y Liam Hemsworth

Parecía que lo de Miley y Liam era una historia de amor de cuento, se conocieron en el rodaje de una película en la que sus personajes también se enamoraban, construyeron su relación y apostaron por ella a pesar de lo jóvenes que eran ambos, supieron sobreponerse a malos momentos y rupturas y protagonizaron una boda de cuento, pero no pudo ser. Ocho meses después de la boda, llegaba la ruptura que sería la definitiva.

Su relación comenzó en 2010 y trataron de mantenerla al margen de la fama que ambos iban ganando, pero no siempre pudieron. Dos años después anunciaban su compromiso, algo que el lugar de lograr la felicidad del público, lo que provocó fueron muchas dudas sobre ellos y sobre lo sólido de su relación. Liam comenzaba a despuntar y Miley a intentar dejar atrás a Hannah Montana, lo que hizo que fuera duramente criticada, pues pasó a adoptar una actitud y una imagen mucho más atrevida de lo que había sido hasta el momento.

Ella era un torbellino, una explosión de energía que quedó plasmado en su álbum Bangerz (2013) y lo dejó claro sobre el escenario de los MTV con una actuación que fue todo un escándalo. Liam era todo lo contrario y eso les llevó a romper su relación durante un tiempo. Lo que vino después fueron varias reconciliaciones y rupturas, hasta que en 2018 anunciaron que se habían casado.

Miley se dedica a la música, por eso no es raro que muchas de sus canciones parezcan dedicadas a su relación con Liam, por lo menos así parecen defenderlo sus fans. Fue el caso de Wrecking Ball, una dura canción de desamor, y también es algo que aseguran de la más reciente Flowers, llena de indirectas (según los fans).

Cyrus no solo ha escrito al desamor, también le dedicó Malibú cuando retomaron su relación y lo hizo con la intención de ‘controlar el relato’, es decir, de sentir que era ella la que contaba cómo estaba en ese momento. Dicen que Slide Away (2018) también está dedicada a él y al incendio que se llevó por delante su casa de Malibú, pero también Drive, de la época en la que su relación se rompió antes de su segunda oportunidad.

No hay duda de que el amor y el desamor son una gran fuente de inspiración para la música. Ahora ambos están enamorados, ella de Max Morando y él anunció en 2025 su compromiso con Gabriella Brooks.