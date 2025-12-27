Las 5 promesas más frecuentes de los jugadores de lotería en caso de ganar el premio gordo

Son muchas las promesas que dan forma a esos sueños, pero en general se tiende a repetir las mismas

Las ideas más originales para contar a tu familia y amigos que has ganado la lotería

Cuando alguien imagina que ha ganado el premio gordo, no solo imagina cifras astronómicas, imagina también sueños imposibles, aspiraciones hasta ahora inalcanzables y objetivos elevados. Son muchas las promesas que dan forma a esos sueños, pero en general se tiende a repetir las mismas entre los ganadores de los grandes premios de la lotería.

1. Pagar la hipoteca y liberar a mis padres de deudas

Una de las promesas más clásicas es liberarse de las obligaciones financieras. En Australia, una madre que ganó 2,14 millones de dólares decidió pagar primero la hipoteca: “La primera cosa que haré será liquidar la casa”. También hay casos en que lo que se ha hecho ha sido liberar de este tipo de carga a los seres queridos, como compensación por todos los esfuerzos realizados. Este tipo de promesa refleja el deseo de eliminar cargas inmediatas antes de lanzarse a nuevos gastos.

2. Viajar y vivir experiencias inolvidables

Muchos ganadores quieren aprovechar la inyección de dinero para cumplir los sueños que han tenido que postergar indefinidamente. Ir a destinos de ensueño, o compartir experiencias con los seres queridos. Por ejemplo, es habitual el viaje a Disney World con la familia, en caso de tener hijos pequeños. Esta promesa de viajes aparece porque convierte el golpe de suerte en un acto tangible y compartido.

3. Compartir con la familia o cumplir antiguas promesas

Algunos premios vienen acompañados de compromisos previos. Un buen ejemplo se vio en la lotería estadounidense, con dos amigos que habían pactado allá por 1992 que si uno ganaba, compartirían el premio. Años después, uno de ellos ganó 22 millones y cumplió con la promesa.

En España, un hombre que ganó un segundo premio en la Lotería de Navidad afirmó haber cumplido lo que había prometido a su esposa antes de morir. Esta clase de promesas conectan el golpe de suerte con la lealtad y el honor.

4. Donar o crear una fundación

La generosidad es otra promesa habitual. Uno de los casos más públicos es el de Jack Whittaker, que cuando ganó el Powerball destinó un 10% de sus ganancias a organizaciones caritativas y creó una fundación.

Aunque la filantropía tiene ciertos riesgos (mal uso, demandas), muchos ganadores la plantean como una forma de que su fortuna deje un legado más allá del consumo inmediato.

5. Empezar de cero o reinventarse

Algunos ganadores prometen “resetear” su vida: cambiar de ciudad, dedicarse a arte, abandonar su empleo, dedicarse a pasiones que antes no podían. Aún así, hay que tomarse con calma esta promesa, ya que siempre correremos el riesgo de malgastar el dinero en objetivos vacuos o inalcanzables. Hay que hacer las cosas con cabeza siempre.

En cualquier caso, es importante ser conscientes de que hacer promesas demasiado ambiciosas sin un plan establecido puede generar deuda, conflictos familiares o reputación dañada. Uno de los errores más comunes de ganadores es “regalar demasiado”, lo que puede desequilibrar tus finanzas si no tienes de tu lado control profesional.

Por ello, antes de decir “sí” a todo, los expertos aconsejan formular las promesas con límites, consultar con asesores financieros y legales y priorizar obligaciones reales (impuestos, deudas) antes de compromisos filantrópicos.