Los cuatro españoles desaparecidos en el naufragio de una embarcación en Indonesia son una familia de Valencia

Otros dos españoles pudieron ser rescatados de la embarcación

IndonesiaEl Ministerio de Asuntos Exteriores está en contacto con los familiares de los cuatro españoles procedentes de Valencia desaparecidos en el naufragio de una embarcación en Indonesia, cerca de la isla de Padar, hasta donde se ha desplazado personal de la embajada.

Las autoridades indonesias han confirmado que continúan con las labores de rescate, que podrían extenderse hasta tres o cuatro días, según han informado fuentes diplomáticas este sábado.

Una pareja y sus dos hijos procedentes de Valencia

Las mismas fuentes han indicado que el consulado en Yakarta está prestando toda la atención consular a otras dos personas del grupo, que están fuera de peligro, a través de un oficial de la embajada que ya ha llegado a Labuan Bajo, lugar de partida de las excursiones a la isla de Padar.

Equipos de rescate de Indonesia buscan este sábado a cuatro españoles, una pareja y sus dos hijos -procedentes de Valencia, según han informado a Efe- que desaparecieron el viernes tras el naufragio de una embarcación cerca de la isla de Padar, al este de la turística Bali.

El servicio de emergencia indonesio SAR ha explicado en un comunicado que los desaparecidos proceden de España, igual que otras dos personas que ya fueron rescatadas junto a cuatro tripulantes y un guía turístico.

La embarcación de uso turístico, llamada KM Putri Sakinah, se hundió en las aguas de Padar alrededor de las 20.30 horas del viernes (13.30 GMT) al sufrir una avería en el motor, según el reporte preliminar.