Los servicios de Emergencias han encontrado la vela del windsurfista

Una mujer está crítica tras caerle una farola en Sabadell, Barcelona

Compartir







BarcelonaLos equipos de emergencias buscan desde este sábado al mediodía a un surfista que habría caído al mar desde su tabla de windsurf en la costa de Gavà (Barcelona), de la que ya han encontrado la vela, en pleno temporal de levante en el litoral catalán, han informado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo.

A las 12:47 horas de este sábado, los equipos de emergencias han recibido el aviso de una persona que decía ver una tabla de windsurf ante la playa de Gavà, pero sin nadie encima o en el entorno.

Los servicios de Emergencias han encontrado la vela

Cuando se han personado en la zona efectivos de emergencias, un segundo informante ha explicado que habían visto a una persona subida en la tabla, de la que se había caído la vela, tras lo cual no han vuelto a verla.

A la zona se han desplazado efectivos de la policía local, los Mossos d'Esquadra con una embarcación, Salvamento Marítimo con otra embarcación y un helicóptero, además de los bomberos.

Las fuentes han precisado que las labores de búsqueda, tanto en el mar como en tierra, se han levantado poco antes de las seis de la tarde, al caer la noche.