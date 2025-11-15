Kiko Rivera carga contra su madre y le manda un durísimo mensaje desde plató: "La perdono, pero no olvido"

Encontronazo entre Kiko y Lydia Lozano en ¡De viernes! al hablar de Irene Rosales: "No te perdono lo que has dicho de mí"

La semana pasada descubríamos el contenido del scoop más íntimo hasta la fecha de Kiko Rivera. Ahora, el propio DJ visita el plató de '¡De viernes!' para hacer frente a las preguntas de los colaboradores tras todas las declaraciones que hizo acerca de su familia y su exmujer, Irene Rosales. El hijo de la cantaora, que también hablo largo y tendido sobre su madre, Isabel Pantoja, y la gran decepción que se llevó con ella, carga duramente contra su ella y le manda un demoledor mensaje.

Durante años, Kiko Rivera e Isabel Pantoja se mostraron ante los medios con una relación madre e hijo de lo más estrecha, tal y como el propio invitado confesaba durante su entrevista con Santi Acosta, donde recordaba como para él su progenitora era "su todo". Sin embargo, en el año 2020, el DJ decidía romper el vínculo con su madre tras descubrir que esta le debía una gran herencia que le dejó su padre, el torero Paquirri.

Desde entonces la relación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja está completamente rota y no parece que tenga temprana solución. Pues, como confesaba el invitado de esta noche, siente una gran decepción hacia su madre por no ejercer como abuela de sus hijos: "Solo esperaba que estuviese a la altura como abuela. Ella me dijo que no me preocupase. Me engañó a mi, engañó a las niñas, pero, sobre todo, se engañó a ella".

Kiko Rivera manda un durísimo mensaje a su madre

En plató, el invitado de la noche se dirigía directamente a su madre para mandarle un durísimo mensaje: "El consejo y la lección de vida que le voy a dar a mi madre espero, que aunque no quiera verla, se la hagan llegar", comenzaba diciendo para después dedicarle unas palabras completamente demoledoras: "Creo que mi madre necesita ayuda urgente, psicológica. Que se de cuenta de que no es el ombligo del mundo y que no siempre tiene que tener la razón".

El famosos continuaba con su mensaje: "Me extraña que antes de irse a la cama y despertarse por las mañanas no haga conciencia y piense las cosas que ha podido hacer mal, porque yo si sé las cosas que he hecho mal y me arrepiento. Todos tenemos derecho a equivocarnos pero es que no pone remedio y ya tiene unos años. A veces hay que afrontar los errores que uno comete y eso solo depende de ella... Desde aquí decirle que todo lo malo que me haya podido hacer a mi, yo sí la perdono, pero no olvido", sentenciaba

Para finalizar Kiko Rivera decía lo que más le había dolido: "Sobre todo una de las cosas que no olvido es que en estos últimos años no haya tenido la decencia de levantar el teléfono para hablar con sus tres nietos. Vuelve a hacer lo mismo que ya hizo en 1984, porque a mi me quitó la posibilidad de conocer a mi familia paterna y ahora ella lo está haciendo con mis hijos. Así que mamá, mírate en el espejo, mira los problemas que tienes e intenta solucionarlos, no por nadie sino por ti".