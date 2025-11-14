Lara Guerra 14 NOV 2025 - 23:40h.

Después de desaparecer de los medios desde 2022, Kiko Rivera se sienta en '¡De viernes!' para abrirse en canal sobre todas las polémicas familiares en las que se ha visto inmerso durante todos estos años. Entre todo esto, el ultimo acontecimiento es la ruptura con Irene Rosales, con la que estuvo durante 11 años y tuvo dos hijas.

Sobre esto, Kiko Rivera se dirige a Lydia Lozano, colaboradora del programa para recriminarle los comentarios que ha hecho sobre sus declaraciones en la entrevista: "Con total tranquilidad y respeto a la señora Lydia Lozano es que considero que la gente tiene muy claro que hacer con mi vida, pero no tan claro el qué hacer con la suya. Creo que he hablado muy respetuosamente de Irene, ella es la madre de mis hijos y no he dicho nada que le pueda molestar porque sino se lo hubiese dicho; a mi me interesa lo que diga ella y no lo que piense el resto de personas".

Asimismo, el invitado explica que "se me ha dicho que soy poco caballero. He hablado bien de Irene porque se lo merece, porque es una persona de diez, se lo merece. Es una excelente madre y persona, pero sí, me molestaba su presencia y creo que nos pasaba a ambos".

Ante esto, la periodista responde que "decir que no sientes nada por tu mujer...cuando te separas no dejas de hacer el amor la noche anterior. Pasa un tiempo hasta que tú decides cuando una pareja que lleva 11 años no lo hace. Para mí, cómo ha hablado Irene de vuestra separación era innecesario decir 'me molestaba su presencia, no me gustaba como para dormir con ella".

Lydia Lozano responde a Kiko Rivera: "Yo tampoco he hecho nada, yo comento y opino"

Tras esto, la colaboradora pide perdón al hijo de Isabel Pantoja: "Entonces, perdóname", a lo que él la interrumpe para decirla que no lo va a hacer. Sorprendida por esta respuesta Lydia menciona en reiteradas veces que "¿No me perdonas? Bueno yo tampoco he hecho nada, yo comento y opino que si habla así de bien de ti, y después de todo lo que ha pasado donde reconoces que ha sido más madre que mujer...¿Por qué te molesta mi comentario? Creo que han caído todos los compañeros así".

Por otro lado, Rivera le explica que "ni siquiera me molesta tu comentario, me da exactamente igual . No me apetece pedir perdón", a lo que Lozano responde que "me da igual que no me perdones", y de nuevo el cantante menciona "¿Entonces?". Después la colaboradora asegura que "si el presentador saca el tema pues yo hablo de ello". Por último, la presentadora pregunta al invitado qué es lo que no le agrada de los comentarios de Lydia Lozano; a lo que él responde que "me molesta porque parece ser que nunca está contenta con nada. Si digo algo malo no le gusta y si digo que es una excelente mujer pero que no sentía nada pues..."