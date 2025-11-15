El ginecólogo, las tijeras y la noche de la manguera: Kiko Rivera se enfrenta al durísimo relato de su hermana Isa Pi en '¡De viernes!'

El demoledor mensaje de Kiko Rivera a su madre Isabel Pantoja en ‘¡De viernes!’: "Necesita ayuda urgente"

Después de varios años alejado de los focos, Kiko Rivera vuelve a pisar un plató de televisión. Lo ha hecho esta noche en '¡De viernes!' tras conceder a este mismo programa su scoop más íntimo, el cual pudimos ver la semana pasada. Ahora, el hijo de Isabel Pantoja se enfrenta en persona a las impactantes declaraciones que hizo en su entrevista, en especial, sobre su hermana, Isa Pi, con quien actualmente no tiene relación.

Hace casi un año desde que Isa Pi se sinceraba como nunca en nuestro programa sobre su dura infancia, detallando un durísimo episodio en el que Kiko Rivera era uno de los principales protagonistas de un momento que, para ella, fue una completa pesadilla: su hermano la obligó a quitarse la ropa y empezó a regarla con una manguera. Sobre este tema, hablaba el DJ con Santi Acosta en su scoop, confirmado el relato de su hermana y explicando el porqué de su comportamiento aquella fatídica noche.

Kiko Rivera, muy arrepentido por el episodio de la maguera

En plató, Kiko Rivera volvía a enfrentarse al duro testimonio de su hermana tratando tres polémicos momentos que Isa Pi relató en su entrevista hace un año, como el de la maguera. Tras volver a visualizar las dolorosas imágenes de su hermana contando el suceso, el hijo de la tonadillera, al borde del llanto, tomaba la palabra y, muy arrepentido por ese oscuro capítulo de su vida, decía: "No me quiero justificar. Asumo mis errores, mi comportamiento fue horrible"

"No me siento orgulloso de eso, pero la situación pudo conmigo", continuaba diciendo un emocionado Kiko Rivera. Aún así, el hijo de Isabel Pantoja aclaraba: "No le quité la ropa, pero si le di con la maguera. Fue un episodio horrible y nadie hacia nada. Yo ahí tendría como 29 años, estaba en plena época chunguísima mía. Cuando escucho a mi hermana decir: "Este no es mi hermano". Evidentemente, no lo era".

Seguidamente, el famoso pedía perdón a su hermana Isa Pi: "Es algo que no me perdonaré jamás en la vida. No creo que se lo mereciera ni que fuese lo correcto. Entendería que jamás me perdonase pero no puedo dar marcha atrás... No tengo ningún tipo de justificación. Le pido disculpas por no haber podido estar a la altura. Lo siento mucho, no puedo decir otra cosa".

Kiko confirma que Isabel Pantoja le dijo a Isa Pi que "la iba a devolver a Perú"

Durante esta entrevista, Kiko Rivera recordaba todos los dolorosos momentos que su hermana desveló sobre su infancia y adolescencia en Cantora, en muchos de los cuales él estuvo involucrado o fue testigo directo, tales como la historia de la tijera. Y es que Isa Pi aseguró hace un año que, durante una discusión con su madre, esta se enfadó tanto que terminó cortándole el pelo con unas tijeras. Un momento de alta tensión en el que la cantante, le habría dicho a su hija que "la iba a devolver a Perú".

En nuestro programa, el hijo de Isabel Pantoja se pronuncia sobre este momento y lo confirma todo: "Esto si que es cierto, totalmente cierto". Además, recuerda cómo lo vivió él: "Mi madre me llama de madrugada, fuera de sí como una fiera. Me dice que la niña se ha vuelto loca, que la va a mandar al Perú y que está hasta el moño de ella", confiesa Kiko Rivera.