Kiko Rivera habla sin filtros sobre su separación de Irene Rosales y admite su infidelidad: “No pasó solo una vez”

Tras cuatro años desaparecido sin dar ninguna declaración, Kiko Rivera reaparece para abrirse como nunca y ofrecer las palabras más duras en el programa de '¡De Viernes!'. El hijo de Isabel Pantoja recibe a Santi Acosta en su propia casa donde se sincera sobre su madre, con la que apenas tiene relación, al igual que con su hermana, Isa Pi. A esta etapa dura familiar se le suma un duro revés matrimonial con Irene Rosales.

En una parte de la entrevista, Kiko Rivera asegura que ha sido infiel a la que fuera su mujer en varias ocasiones. Sin embargo, hay una frase que ha dejado marcada a Lydia Lozano, colaboradora de '¡De Viernes!'. "Irene perdonó y eso también desgastó", al escuchar estas palabras la periodista no ha podido evitar pedir la palabra a la presentadora.

Terelu Campos, sobre Kiko Rivera: "Parece que hasta le ha molestado que Irene le perdonara"

La periodista comienza muy enfadada dando unas fuertes declaraciones sobre Rivera: "No, o sea, dios mío de mi vida. ¿Cuántos años hemos entrevistado a las novias de Kiko? Novias, porque ha tenido relaciones estrechas; y ahora viene a decir que si le perdonó Irene. Iba a decir una frase, pero muy fea...encima de p***, apaleada". Es alucinante. Dice que el desgaste...y además se ve a Irene que ha sido una señora durante todos estos años diciendo ella 'era cariñoso conmigo'. Pero si ha dicho antes que era irascible, que estaba cabreado con todo el mundo" Tras esto, Terelu añade que "creo que se refiere a esta última etapa"

Sin embargo, Lydia, en desacuerdo con su compañera asegura que "esa última etapa ha sido muy larga y creo que se confunden las fechas". De nuevo, Campos explica que con la frase de Kiko Rivera parece que "hasta le ha molestado que le perdonara. Como si quisiera decir no tendría que haberlo hecho porque así no hubiese tenido que seguir con ella".