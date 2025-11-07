Kiko Rivera ha abierto su corazón en ‘¡De viernes!’ para recordar uno de los capítulos más duros de su vida

En una entrevista íntima desde su casa, Kiko Rivera ha abierto su corazón en ‘¡De viernes!’ para recordar uno de los capítulos más duros de su vida, el ictus que sufrió el 21 de octubre de 2022, y que a punto estuvo de costarle la vida.

“Me desperté con la boca torcida, con medio cuerpo dormido. Me asusté mucho”, confesaba el DJ, visiblemente emocionado al rememorar aquella madrugada en la que fue ingresado de urgencia en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

“El ictus fue un punto de inflexión”

Kiko asegura que aquel episodio marcó un antes y un después en su vida y en su manera de enfrentarse a los problemas.

“El ictus no me dio por las drogas, porque ya lo había dejado. Me dio por el estrés. Vivía enfadado, gritaba, me sentía traicionado… La persona más importante de mi vida me había engañado. Me partieron la vida en dos”.

El hijo de Isabel Pantoja reconoció que durante meses la tensión y la rabia lo consumieron por dentro hasta que su cuerpo dijo “basta”. Fue entonces cuando decidió pedir ayuda y comenzar de nuevo.

“La vida me golpeó, pero no me derrotó. c, pero aquí sigo, más centrado, más maduro y feliz”.

Nueve meses después, otro susto

El artista reveló que nueve meses después del ictus volvió a ser ingresado, esta vez por un problema de corazón.

“Estaba en plena promoción y me sentía muy cansado. Cuando llegué a Sevilla fui directo al médico… me había dado una angina de pecho. Me hicieron un cateterismo y entendí que era el momento de frenar, de parar por completo”.

La visita de su madre al hospital

Durante su ingreso, Kiko recibió la visita de su madre, Isabel Pantoja, un momento que describe con sentimientos encontrados: “El primer día vino mi madre, cariñosa, cercana… pero al día siguiente ya no vino mi madre, vino Isabel Pantoja. Intentó controlar la situación, discutir con mi compadre… y ahí salté. Le pedí que se marchara”.

“No hubo despedida. La última frase que le dije fue: ‘Por favor, sal inmediatamente de esta habitación’”, contó con visible tristeza.