Karina, amiga de Encarnita Polo, tras el presunto asesinato de la artista en una residencia: ''No podemos estar seguros, da mucho miedo''
Karina ha entrado en directo en '¡Vaya fama!' para hablar sobre el fallecimiento de su amiga
El octogenario acusado de estrangular a Encarnita Polo en una residencia de Ávila está bajo custodia policial
Encarnita Polo, cantante y actriz española ha muerto a los 86 años en una residencia de Ávila. La Policía Nacional ha abierto una investigación y el octogenario que supuestamente la estranguló se encuentra bajo custodia policial en un centro psiquiátrico hospitalario.
Tras lo sucedido, '¡Vaya fama!' ha conectado en directo con Karina, que fue una gran amiga y compañera de Encarnita Polo desde que ambas coincidiesen en 1970 en un conocido programa musical. La cantante cuenta en el programa cómo se ha tomado la noticia y solo tiene buenas palabras para su amiga.
Karina explica cómo ha recibido la fatídica noticia: ''Un golpe tremendo, porque bueno, yo ya hacía bastante tiempo que no nos veíamos, pero vamos desde que éramos jovencitas, pues hemos tenido una relación, sobre todo profesional, como compañeras, pues muy buena''.
''Me he quedado de piedra sobre todo lo que acabo de oír es alucinante ¿Qué pasa en las residencias? ¿Qué pasa en los colegios con el bullying? ¿Qué pasa en la vida? Ay, por Dios, por Dios, que no podemos estar seguros, ni siquiera en casa. Da mucho miedo'', afirma Karina visiblemente afectada.
Karina recuerda con mucho cariño a su amiga: ''Hemos coincidido en muchos sitios, compartiendo camerino, compartiendo escenario, compartiendo a veces programas y platós de televisión y siempre ha sido una mujer educada, una mujer, yo siempre he dicho, súper elegante que vestía sus canciones maravillosamente bien''.
''He sentido muchísimo su pérdida y porque me he quedado, ya te digo en shock, me he quedado que no me lo podía creer. Siempre ha sido una mujer con muchísimo ánimo, ha visto el vaso de la vida medio lleno en vez de medio vacío, y eso, bueno, decía mucho de ella'', explica la cantante con cariño.