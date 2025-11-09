Una conocida modelo y actriz brasileña ha contado en primicia en '¡Vaya fama!' que pasó con Edmundo la noche del pasado jueves

Edmundo Arrocet desvela cómo conoció a su nueva novia 35 años menor que él con la que ha sido pillado: "Estamos muy bien así"

Hace un par de semanas, Bigote Arrocet se convertía en noticia al salir a la luz unas polémicas imágenes en las que el chileno se divertía en la playa con una misteriosa mujer. '¡Vaya fama!' se ponía manos a la obra y descubría que se trataba de Mimi, una joven 35 años más joven que él.

Pero la incipiente nueva relación de Edmundo podría estar en peligro. Una confidente se ha puesto en contacto con el programa para contar que ella pasó la noche del pasado jueves junto al cómico pese a que este asegure en los medios que está ilusionado con Mimi:

"A mí me ha sorprendido mucho que Edmundo diga que tiene novia porque no lo parece. Yo os aseguro que el jueves no durmió solo, si fuera por Edmundo yo no habría dormido sola en esta cama el jueves. Una no es de piedra y él me toca con las manos esas enormes que tiene... siempre ha estado detrás de mí".

El nombre de esta modelo y actriz brasileña

Y esta mujer no es otra que Marcia Di Lele, la modelo y actriz brasileña que en los años 90 se convirtió en una habitual de los programas del corazón. Ha sido ella misma la que ha contado en exclusiva para '¡Vaya fama!' que el pasado jueves Edmundo estuvo con ella intentando intimar: "Venía a lo que venía".

De ser cierto, la recién estrenada de Bigote con Mimi estaría en peligro, algo a lo que Alejandra Rubio ha reaccionado desde plató: "A mí lo que le pase a este señor me da igual, la verdad es que de él no me sorprendería nada".