El zasca de Irene Rosales a Kiko Rivera tras su entrevista: "No tiene que hablar de Guillermo"

Irene Rosales ha roto su silencio y ha sacado la cara por su nueva ilusión, Guillermo

Este viernes, Kiko Rivera concedía a '¡De viernes!' su primera entrevista tras su separación de Irene Rosales. Tras cuatro años apartado de la televisión, el hijo de Isabel Pantoja ha hablado sin filtros de todo lo que ha ocurrido en su vida desde entonces, especialmente del fin de su matrimonio y de su relación con la tonadillera y con su hermana, Isa Pantoja.

Este domingo, en '¡Vaya fama!', hemos hablado en exclusiva con Irene Rosales tras la emisión de esta entrevista y lo cierto es que la andaluza ya no se muerde la lengua. Irene, que este sábado celebraba el cumpleaños de Guillermo, su nueva ilusión, hablaba con los reporteros a la salida de la fiesta.

Irene Rosales saca la cara por Guillermo

Irene, que se siente de nuevo ilusionada con el empresario andaluz, ha aprovechado el micrófono de los periodistas para lanzarle a su ex marido un gran zasca:

"Guillermo no ha hablado nada de su vida privada, así que no sé por qué nadie tiene que hablar de la vida privada de Guillermo".