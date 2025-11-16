Norma Ruiz no ha parado de trabajar en el cine, series y teatro desde que terminó 'Yo soy Bea'

Así están los actores de 'Yo Soy Bea', 16 años después

La serie de Telecinco ‘Yo soy Bea’ contó en su elenco con Norma Ruiz dando vida a Bárbara Ortiz, uno de los personajes más divertidos de la serie. La actriz supo desvincularse totalmente del personaje una vez terminó su paso por la serie y se ha labrado una carrera profesional triunfando en cine, series y también teatro. Desde entonces no ha dejado de trabajar en el mundo de la interpretación.

La actriz creció con el objetivo de hacerse bailarina, pero una lesión le alejó de aquel sueño, pero no de ponerse delante de las cámaras ni subirse a los escenarios. Ha formado parte de series de época, modernas, comedia, thriller y hasta infantiles. Ha interpretado papeles de villana, de leal y también de pija. Cuenta con una larga carrera profesional que de momento parece no tener punto final.

En lo personal, conoció a su actual pareja, Bosco James, golfista profesional a finales del 2014 y enseguida empezaron a aparecer en la alfombra roja juntos. La pareja tiene una hija, Alma, de cuatro años, con la que están volviendo a disfrutar de la niñez. Una mujer tranquila, enamorada y que saca tiempo hasta de debajo de las piedras para conectar con ella misma en retiros espirituales que son su mejor medicina.

Actriz polifacética

Desde bien pequeña, supo que quería ser artista. Con cuatro años aprendió a bailar sevillanas y a los ocho entró en la escuela de danza, ella soñaba con ser bailarina. Tras trabajar durante un año para la compañía de Miliki y Rita Irasema, se matriculo en el conservatorio para estudiar danza española. Comenzaba así una carrera meteórica en el baile que se vio truncada por una lesión a los 19 años.

Fue entonces cuando decidió estudiar interpretación en la Escuela Universitaria de Artes TAI de Madrid, desde entonces no ha dejado de actuar en series, películas y sobre los escenarios de los mejores teatros de España. Desde que terminó su papel de Bárbara Ortiz en ‘Yo soy Bea’, no ha dejado de trabajar.

El año pasado terminó su gira teatral con su obra ‘Mujeres que Gritan’, una comedia en la que se ha divertido muchísimo. Además, también grabó película de ‘Futbolísimos 2’.

Una actriz muy polifacética que desde que empezó su carrera como actriz ha interpretado multitud de personajes, cada uno con sus peculiaridades, sin encasquillarse en un determinado género. También hace sus pinitos en redes sociales como influencer con algunas marcas

Madre enamorada

La artista encontró a su compañero de vida perfecto a finales del 2014. “Ahora estoy en un momento muy positivo. He tenido varias relaciones a lo largo de mi vida, y es difícil encontrar a un hombre con quien realmente conectes y con quien caminar juntos. La vida es una montaña rusa, y esta profesión también lo es. Creo que ahora estoy en un buen lugar y que he encontrado a esa persona", aseguraba en una entrevista en la revista ‘Diez Minutos’.

Comparte vida con Bosco James, un golfista profesional y director y profesor de la Golf Coaching Academy, una escuela de golf ubicada en el norte de Madrid, con quien tienen una hija de cuatro años, Alma.

La pequeña llegaba al mundo en abril del 2021, uno de los meses favoritos de su madre y a pesar de su corta edad se ha convertido en lo más grande en las vidas de sus padres. Con ella pasan todo el tiempo que pueden, manualidad, bailes, viajes… son solo algunas de las cosas que comparte la actriz con su hija.

Norma Ruiz, también saca tiempo para conectar con ella misma. Cada vez que puede intentar hacer un retiro, algo que le ayuda a coger fuerza para su día a día. “Me voy renovada, alegre, con mucha paz y llena de energía”, aseguraba al terminar su último retiro.