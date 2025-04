Irene es una mujer polifacética y además de cultivar el cuerpo hace lo propio con la mente: toca el piano, le encanta viajar y no se pierde un plan de ocio acompañada de buenos amigos.

El corazón de Irene parece encontrarse libre y sin complicaciones. Hubo un tiempo en el que protagonizó titulares por sus relaciones con el campeón olímpico de piragüismo en los Juegos Olímpicos de Río de 2016, ex tronista y colaborador de ‘Fiesta’, Cristian Toro y con el actor de ‘Un Paso Adelante’, Pablo Puyol. En 2024 su gran compañía es su mascota Trufa, un simpático perrito de aguas con el que comparte momentos inolvidables.

A pesar de que todavía es una “joven adulta”, la trayectoria profesional de esta licenciada en periodismo resulta abrumadora: Empezó cubriendo el Mundial de 2010 y la hemos visto con registros más ligeros como co-presentadora junto a Risto Mejide del programa “All you need is love... o no” en Telecinco. En la radio, madrugó para hacer “Las Mañanas Kiss” y posteriormente condujo el vespertino ‘Vamos Tarde’ de Europa FM. También ha sido presentadora de las campanadas y ejerce habitualmente como maestra de ceremonias de eventos.