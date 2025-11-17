Lorena Romera 17 NOV 2025 - 13:36h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' presenta a su novia y anuncia que va a ser padre

La vida actual de Diego James Lover: la custodia de Horus, su vida sentimental y su trabajo

Diego Pérez ha anunciado que está esperando su primer hijo. El que fuera participante de 'La isla de las tentaciones', junto a Lola Mencía, ha presentado a su pareja, con la que ahora se va a convertir en padre. Todo un sueño hecho realidad para el exconcursante de 'Supervivientes', que también ha revelado el sexo del bebé que están esperando.

Los seguidores de James Lover -como se hace llamar en el entorno online y el nombre con el que se presentó a 'Warrior Games'- no sabían que tenía pareja. Y mucho menos que estaban esperando un hijo. Por eso, lo primero que ha hecho el de Santander, de 33 años, es disculparse ante su comunidad y explicar por qué había mantenido la noticia más importante de su vida en secreto.

"¡Vamos a ser papás!", comienza celebrando en esta publicación, en la que presenta a su pareja, que en las redes sociales se presenta bajo el nombre Gara Freedom. Una joven morena a la que Diego Pérez aparece besando la incipiente barriguita de embarazada. "Lo primero de todo, perdón. Llevo nueve años compartiendo con vosotros todo por aquí, pero mi relación he querido llevarla fuera de redes", señala.

El que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' explica que es un noviazgo "muy bonito y de mucho amor" y que tenía miedo que las redes "pudieran afectarla". Pero ahora, "al estar embarazados", el también exconcursante de 'Supervivientes' ha querido hacerles partícipes de este momento tan emocionante. "En un tiempo en el que estamos perdiendo la confianza en el amor, creo que estas cosas hay que compartirlas", reflexiona.

"Ser padre es algo que siempre quise, pensé que ya no se iba a dar"

"Amo mucho a mi mujer y esta es la mejor noticia que he tenido en mi vida. Ser padre es algo que siempre quise y que pensé que ya no se iba a dar", reconoce el creador de contenido, que ha desvelado el sexo del bebé que están esperando y ha pedido consejo para la elección del nombre. "El bebé es un niño y no tenemos nombre. No os voy a engañar: queríamos una niña y para ella sí teníamos nombre pensado", cuenta.

Pero, sea como fuere, ahora su única preocupación es que su hijo llegue sano y disfrutar junto a su chica de estos meses de gestación. "Gracias por cruzarte en mi camino", le dice Gara a Diego Pérez. "Gracias por darme este amor tan sano y tan auténtico con el que siempre soñé. Eres el hombre de mi vida y no querría vivir todo esto si no fuese contigo. Te amo, mi amor", se declara la joven.