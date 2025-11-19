Celia Molina 19 NOV 2025 - 15:06h.

La figura de Prevost se ha colocado en la Galería Pontificia, reuniendo por primera vez a cinco pontífices en un mismo espacio

El papa León XIV pide permitir que la investigación sobre el obispo de Cádiz, acusado de abusos, "vaya adelante"

Compartir







El Museo de Cera de Madrid ha celebrado la llegada de una nueva figura a su colección: la del Papa León XIV, una creación que destaca por su realismo y el minucioso trabajo artístico que ha hecho posible su elaboración. La institución ha asegurado que se trata de una incorporación "inédita" y "muy esperada", que se podrá contemplar junto a otros importantes papas en un mismo espacio, llamado 'Galería Pontificia'.

El mundo entero ha podido observar ya la figura del nuevo pontífice, que fue elegido con una rápida fumata blanca tras la muerte de su antecesor, el argentino Jorge Mario Bergoglio. En las imágenes se puede apreciar el magnífico trabajo que han hecho los escultores de Prevost, no sólo por el increíble parecido físico que hay entre la figura y la persona real, sino por el nivel de detalle (la mirada, las arrugas) que presenta. Para dar, todavía más, una sensación de hiperrealidad, la nueva estatua de cera del museo lleva puesta la ropa papal (de color blanco) y está esculpida con los brazos abiertos, en señal de acogimiento.

Elaborada por el equipo artístico del Museo

En el 2013, el Museo de Cera también acogió la escultura en cera del fallecido Papa Francisco, convirtiéndose de esta forma en el primer museo de estas características en el mundo en contar con la figura de Bergoglio. La figura del argentino se ubicó en la 'Galería Pontificia', rodeado de las representaciones en cera de Benedicto XVI, Juan Pablo II y el fundador de la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola, a la que pertenecía el actual Papa antes de ser ordenado obispo.

PUEDE INTERESARTE Laura Pausini le regala una canción inédita al papa León XIV en un encuentro en el Vaticano

En el caso de la nueva incorporación, la escultura del Papa León XIV se ha elaborado durante los últimos meses por el equipo artístico del Museo, lo que supone un paso más en el compromiso por reflejar personalidades de relevancia histórica y cultural.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En la vida real, Prevost vivió una gratificante experiencia el pasado fin de semana, al recibir en el Vaticano a importantes actores de Hollywood como Cate Blanchet o Mónica Bellucci. Para continuar con el trabajo de Francisco en este sector, con el fin de "explorar las posibilidades que la creatividad artística ofrece a la Iglesia", el papa León XIV recibió, el sábado 15 de noviembre, a más de 160 directores, actores y técnicos del mundo del cine en una audiencia en la que ha afirmó que "el cine es lenguaje de paz" y donde instó a los profesionales a seguir cultivando este arte como "lugar de encuentro" y "hogar para quienes buscan sentido".