Celia Molina 12 NOV 2025 - 16:07h.

La cantante italiana le ha regalado al pontífice una versión que ella misma ha hecho de un canto de San Francisco de Asís

Laura Pausini se subirá al escenario del Roig Arena en su gira mundial el próximo mes de abril

Debido a la firme intención del nuevo papa de acercarse a los artistas, con el fin de "explorar las posibilidades que la creatividad artística ofrece a la Iglesia", Laura Pausini se ha reunido hoy con el Papa León XIV en la Santa Sede de la Iglesia Católica. La cantante le ha regalado al pontífice la única copia de un tema inédito que ha grabado y que se corresponde con una versión de un canto de San Francisco de Asís. En presencia de León XIV, Laura ha recibido el premio ‘Global Icon’ otorgado por ‘Billboard Italia’ por su "talento y compromiso para inspirar y unir a generaciones de todo el mundo".

La artista italiana acudió a la cita vestida completamente de negro, acompañada por un equipo de Warner Bross y con una carta dirigida a "Su Santidad Papa León", tal y como se aprecia en las imágenes difundidas por la Santa Sede. Después, la cantante obsequió al papa con su canción inédita, grabada en una sola copia, en la que interpreta una parte del ‘Cantico de las criaturas’ de San Francisco de Asís. Por su parte, ‘Billboard’ ha entregado al pontífice una placa simbólica en la que se defiende "la importancia de que las voces de las mujeres en el mundo de la música sean cada vez más reconocidas y escuchadas".

Una versión de la canción 'Hermano Sol, Hermana Luna'

Además, otra gran mujer, la exmodelo Naomi Campbell también ha tenido un encuentro con el papa, tras suspenderse, por la muerte del papa Francisco, el Jubileo de los Artistas en el que iba a participar. Prevost se ha dado así un buen baño de masas este miércoles, como antesala de lo que ocurrirá el próximo sábado, 15 de noviembre. León recibirá en el Palacio Apostólico a destacadas figuras del mundo del cine, entre ellas Cate Blanchett, Monica Bellucci, Spike Lee y el español Albert Serra, para estrechar los lazos entre la Iglesia Católica y la industria cinematográfica en el marco del año jubilar.

El encuentro está promovido por el Dicasterio para la Cultura y la Educación, en colaboración con el Dicasterio para la Comunicación y los Museos Vaticanos, siguiendo la estela de los encuentros del Papa Francisco con representantes de las artes figurativas, en junio de 2023, y del humor, en junio de 2024, y en continuidad con el reciente Jubileo de los Artistas y del Mundo de la Cultura, celebrado el pasado mes de febrero.

Culminará así una gran semana de citas que comenzó el viernes 7 de noviembre cuando, también en el Palacio Apostólico, León XIV recibió en audiencia a Robert De Niro, el actor estadounidense de 82 años de origen italiano y dos veces ganador del Óscar.