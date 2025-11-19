"Hay una serie de protocolos que están claramente establecidos", ha subrayado el pontífice respecto al caso que señala al obispo Rafael Zornoza

El Vaticano considera creíble la carta de la víctima que denuncia las agresiones sexuales del obispo Rafael Zornoza

Compartir







VaticanoEl papa León XIV , que el lunes se reunió con la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española (CEE) en el Vaticano, ha pedido permitir que la investigación abierta sobre el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, por un presunto caso de pederastia cuando dirigía el Seminario de la Diócesis de Getafe (Madrid), en la década de los 90, "vaya adelante".

"Hay una serie de protocolos que están claramente establecidos (...) El obispo insiste sobre su inocencia, se ha abierto una investigación, hay que permitir que la investigación vaya adelante y según los resultados habrá consecuencias", ha dicho el pontífice en declaraciones a los medios presentes en la localidad del Lacio, Roma, donde León XIV regresó este lunes para su día de descanso semanal.

El papa León XIV llama a "respetar los procesos" y la investigación contra el obispo de Cádiz en el Vaticano

La denuncia contra el obispo Zornoza, quien está siendo investigado por el Vaticano, fue recibida en el tribunal de la Rota de la Nunciatura apostólica en España por presuntos abusos sexuales a un menor en la década de los 90. Al respecto, y preguntado por un mensaje para las víctimas, el papa ha señalado que espera que éstas "encuentren siempre un lugar seguro para hablar", donde "puedan presentar sus casos".

En esa línea, además, ha llamado a "respetar los procesos" que "requieren tiempo" y "la necesidad de seguir los pasos indicados por la justicia, en este caso de la Iglesia.

PUEDE INTERESARTE Un sacerdote de Zamora sorprende al Papa con un regalo que lo une a la provincia de León

El pasado lunes, tras la reunión del pontífice con la Conferencia Episcopal Española (CEE), su presidente Luis Argüello, señaló que el pontífice probablemente aceptará la renuncia de Zornoza pronto.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

""Es una competencia de la Santa Sede y a nosotros sí que se nos ha podido decir, no por el Santo Padre, sino en otro ámbito, que quizás pudiera ser aceptada próximamente, pero no se nos ha dicho ni fecha, ni el modo de la aceptación de la renuncia", precisó Argüello, quien previamente reconoció con "dolor" que el hecho de que el Vaticano haya abierto la investigación "concede una verosimilitud a la acusación" de abusos sexuales a un menor por parte del obispo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

No obstante, y a este respecto, Argüello aseguró que el papa no les comentó nada más durante la reunión que mantuvieron en el Vaticano, la cual se prolongó durante cerca de una hora

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Es la firma del Santo Padre la que acepta una renuncia y la que nombra o un sustituto o sucesor, o bien una administración. Entonces, lógicamente, el Santo Padre tiene que estar informado", dijo en referencia a la renuncia que presentó el obispo Zornoza hace quince meses al haber cumplido los 75 años, edad de jubilación de los prelados.

Sobre el caso, además, recordó que la Iglesia española puso en marcha hace ya más de un año un "sistema de reparación" para víctimas cuyos abusos estén prescritos o que incluso los acusados hayan fallecido. Y en ese sentido, añadió que, ante la lentitud de los procesos también en el Vaticano, "los procesos en general, casi siempre son lentos porque son garantistas".