Lara Guerra 18 NOV 2025 - 17:42h.

Así es la nueva ilusión del hijo de Isabel Pantoja: estuvieron juntos comprando decoración navideña

Laura Cuevas arremete contra Kiko Rivera tras sus declaraciones sobre su hermana Isa Pi: "Miente descabelladamente"

Compartir







Tras 11 años de matrimonio, el declive sentimental vino tras realizar un viaje a Menorca junto a Irene Rosales. En este momento, Kiko Rivera acude a terapia psicológica que le hace ver su matrimonio desde una perspectiva diferente, sin embargo esta sensación la compartía con la que era todavía su mujer y tras sentarse a hablar con ella, ambos tomaron la decisión de poner rumbo a caminos por separado. Por ello, en 'El tiempo justo' Jorge Borrajo ha tratado este tema desvelando una bomba: Kiko Rivera, al igual que su exmujer, tiene una nueva ilusión

Después de darse a conocer la noticia de su separación, los medios saltaron con una nueva ilusión por parte Irene Rosales de la cual el cantante desveló en ¡De viernes! que se enteraba de esto a través de la prensa. Sin embargo, no solo ella estaría conociendo a alguien sino que el hijo de Isabel Pantoja está de nuevo con ganas de resurgir su amor.

Jorge Borrajo es el encargado de desvelar todos estos detalles desde el plató de 'Tiempo Justo'. En primer lugar asegura que "hay fotos y en saldrá en la portada de 'Semana'. En estas imágenes se ve a un Kiko Rivera de compras y ya no sé cómo poner la etiqueta, podemos decir amiga. Conocemos el nombre y tiene una clínica de estética muy famosa en Sevilla. En ella han pasado muchos personas reconocidos como Pilar Rubio, Irene Rosales...Y bueno este es uno de los días donde se les ha visto juntos hacer compras navideñas para decorar la casa.

Jorge Borrajo, sobre la ilusión de Kiko Rivera: "Se puede ver a dos personas cómplices que se conocen bien"

Por otro lado, el periodista confiesa que "no vamos a decir que hay actitud cariñosa, pero si la hay de dos personas cómplices que se conocen bien. Después de las compras pasaron por la casa de ella y estuvieron tres horas y media. Se les ha visto más días juntos, no solo este y bueno...hasta aquí puedo leer". Tras esto, Alexia Rivas ha recordado que Kiko Rivera no presentaba ganas en '¡De viernes!' por conocer a una nueva persona: "El otro día dijo no me apetece estar con nadie. Si estás ilusionado no dices esto". Ante esto Antonio Rossi menciona que no tiene nada que ver y que "podría estar protegiendo" la situación.