Descubren el motivo por el que el alzhéimer borra los recuerdos de los familiares cercanos

Investigadores de la Universidad de Virginia descubren cómo el alzhéimer borra la memoria social de familiares y amigos

Investigadores de la Universidad de Virginia han identificado el mecanismo molecular que provoca la pérdida de la memoria social en personas con alzhéimer, una alteración que les impide reconocer a familiares y amigos cercanos. Este hallazgo, publicado en la revista 'Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association', ofrece una comprensión más profunda de uno de los problemas más difíciles que enfrentan los pacientes y sus cuidadores.

El equipo de científicos, liderado por el doctor Harald Sontheimer y Lata Chaunsali, se centró en entender por qué se produce este tipo de olvido selectivo. Los investigadores detectaron que las redes perineuronales cumplen un papel esencial, ya que permiten la correcta comunicación entre las neuronas, un proceso necesario para la formación y el almacenamiento de recuerdos.

Para probar su hipótesis, los científicos realizaron experimentos con ratones. Aquellos ratones que presentaban redes perineuronales defectuosas mostraron una pérdida de memoria social específica, es decir, tenían dificultad para reconocer a otros ratones, aunque podían recordar objetos de su entorno sin problemas. Este comportamiento reflejó de manera notable el patrón de pérdida de memoria observado en seres humanos con alzhéimer.

Fármacos para prevenir la pérdida de memoria social en pacientes con alzhéimer

Además de identificar la causa estructural de esta pérdida de memoria, el equipo exploró posibles tratamientos. Aplicaron inhibidores de las metaloproteinasas de matriz, fármacos utilizados en algunos tipos de cáncer y en la artritis, y observaron que estos medicamentos evitaban la degradación de las redes perineuronales. Como resultado, los ratones conservaron su memoria social, demostrando el potencial de estos fármacos para prevenir el deterioro de esta función cognitiva.

El doctor Harald Sontheimer señaló que descubrir al menos un cambio estructural responsable de la pérdida de memoria social en pacientes con alzhéimer era un reto importante, y que ahora existen fármacos candidatos para prevenirlo. Mientras, la investigadora Lata Chaunsali destacó que este trabajo abre la puerta a enfoques novedosos y no tradicionales para tratar o prevenir el alzhéimer. En España, alrededor de 800.000 personas padecen esta enfermedad, según datos de la Sociedad Española de Neurología.