Celia Molina 20 NOV 2025 - 12:42h.

Un juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles ha tumbado la denuncia por agresión sexual contra el famoso actor

El magistrado Daniel M. Crowley, perteneciente al Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, desestimó, este miércoles 19 de noviembre, la demanda por agresión sexual que todavía pesaba sobre el famoso protagonista de 'Fast & Furious', el actor Vin Diesel. Presuntamente, los hechos denunciados tuvieron lugar en Atlanta, en el año 2010, durante el rodaje de la quinta entrega de la saga. La demandante, Asta Jonasson - que no presentó los cargos hasta el mes de diciembre de 2023 - era una asistente contratada por el propio Vin Diesel y su productora, One Race Productions, para atenderle de forma personal.

En la denuncia, Jonasson aseguraba que fue agredida sexualmente por el que, entonces, era su jefe, y que la agresión tuvo lugar en la suite de un hotel, donde él la "tocó y besó a la fuerza", además de "masturbarse" frente a ella. Igualmente, afirmó que trató de librarse de Diesel, mientras le decía repetidamente que "no quería tener un contacto sexual con él", ignorando el actor su negativa. Ante la imposibilidad de salir de la habitación, a Asta no le quedó más remedio que "cerrar los ojos y disociarse, hasta que todo hubiera terminado".

La presunta víctima ya estudia los pasos a seguir

Jonasson añadió además que, al día siguiente de la presunta agresión, fue despedida de su puesto de trabajo, por lo que se sintió como "un trozo de basura que había que desechar". Algo que, según su escrito, la dejó "desamparada, con la autoestima demolida" y cuestionándose si su carrera dependería de "intercambiar su cuerpo por un ascenso". Por ello, además de la demanda de agresión sexual, la pregunta víctima presentó también una denuncia por despido improcedente y discriminación de género, que fue desestimada el pasado mes de junio.

A pesar de la rotundidad de su declaración, el Tribunal Superior ha tumbado la última demanda que afrontaba el actor, alegando que "el planteamiento de la demandante como insostenible y contrario a la propia intención del código legal de California", lo que según la magistratura impide que la causa pueda prosperar. Además, existe un problema de jurisdicción: los hechos descritos ocurrieron en Georgia, por lo que los tribunales californianos no podían asumir la competencia del caso, si bien, el juez no ha determinado si estos son verdaderos o falsos.

El caso estaba previsto que se juzgara en febrero, antes de la decisión del miércoles. El abogado de Jonasson, Matthew T. Hale, afirmó en un comunicado que "el tribunal no ha decidido nada sobre la veracidad de las acusaciones de la Sra. Jonasson, ya que la nueva sentencia se había basado en un "tecnicismo legal". De igual forma, ha asegurado que la víctima no está de acuerdo con la resolución y que ya están "estudiando los pasos a seguir".

Tras conocerse la decisión judicial, Vin Diesel ha publicado un escueto texto en sus redes sociales, en el que asegura estar "muy agradecido". Para ilustrar aún más su estado de ánimo, el actor ha subido también una fotografía en blanco y negro, en la que sus manos aparecen formando un corazón.