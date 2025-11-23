Omar Sánchez ha contado en '¡Vaya fama!' qué ocurrirá con el perrito que la pareja tenía en común

El canario ha confesado que sigue queriendo mucho a la chica canaria con la que comenzó a salir el pasado mes de agosto

Omar Sánchez ha roto con su novia. El canario confirmaba esta semana a través de sus redes sociales que la relación con la chica canaria con la que comenzó en el pasado mes de agosto había llegado a su fin.

El que fuera marido de Anabel Pantoja explicaba en un tierno comunicado que se les acabó el amor pese a que llegó a pensar que su historia sería para siempre:

"Hoy me despido de ti. No es porque haya dejado de quererte, sino porque entendí que a veces amar es también saber soltar (...) Me voy con el corazón lleno de lo que vivimos. Me quedo con las risas, con las miradas que decían tanto sin necesidad de palabras. Gracias por lo que compartimos y por ayudarme a crecer como persona (...) Decir adiós duele, pero más quedarse donde ya no estamos creciendo (...) Me voy con un poco de nostalgia sí... pero también con la certeza de que el amor, incluso cuando se termina, nunca es tiempo perdido. Siempre te deja algo, siempre enseña".

¿Qué ocurrirá con el perrito que tenían en común?

Ahora, Omar Sánchez atiende la llamada de '¡Vaya fama!' y explica los motivos de la ruptura además de contar qué ocurrirá con el perrito que la pareja tenía en común:

"Bueno pues al final es una ruptura, las rupturas duelen, pero es lo mejor para los dos y le tengo mucho cariño y mucho respeto y ya está. Realmente, sinceramente, yo no voy a entrar porque soy una persona que no me gusta entrar en cosas personales y nada, simplemente desde aquí darle las gracias a ella por el tiempo y que la respeto mucho, la quiero mucho. Lo del perro es algo personal en lo que no quiero entrar pero sí, cada vez que quiera lo puedo ver".