Omar Sánchez rompe con su novia y explica el motivo en un desgarrador comunicado

Omar Sánchez ha roto con su novia Guacimara, la joven canaria con la que estaba desde el pasado mes de agosto. El exconcursante de 'Supervivientes' ha emitido un desgarrador comunicado que ha dejado en shock a sus seguidores por sus palabras y lo inesperado de esta noticia. A pesar de haber dado recientemente nuevos pasos juntos, el exmarido de Anabel Pantoja ha explicado los motivos por los que han emprendido caminos separados.

Nadie se esperaba este doloroso final y más después de haber ampliado recientemente la familia con la llegada de Tirma, un cachorro de pomerania. Pero 'el negro' (como se le conoce por el mote que le tenía puesto la sobrina de Isabel Pantoja)ha hecho pública su ruptura a través de sus redes sociales para evitar especulaciones o si en las sucesivas semanas sus seguidores se extrañan que hagan vidas por separado.

Omar Sánchez, que había encontrado calma y una amiga cómplice en la canaria con la que practicaba surf, hacía deporte y recetas, ha escrito un desgarrador comunicado dando una explicación para esta decisión que ha pillado por sorpresa a sus seguidores.

"Hoy me despido de ti. No es porque haya dejado de quererte, sino porque entendí que a veces amar es también saber soltar", comienza el canario su comunicado dirigido a su comunidad de Instagram. El windsurfista de 34 años, que en el plano laboral está en una etapa muy próspera con su centro 'Gran Canaria Wingfoil Academy', sí que se ha llevado una decepción a nivel sentimental porque estaba realmente ilusionado con Guacimara. Tanto es así que lo ha querido recalcar en este comunicado: "Pensé que podía durar para siempre".

El exconcursante de 'Supervivientes' ha recordado y repasado los buenos momentos que han construido juntos, pero que no han sido suficientes para continuar con su relación. A juzgar por sus palabras hay tristeza, pero no hay rencor. "Me voy con el corazón lleno de lo que vivimos. Me quedo con las risas, con las miradas que decían tanto sin necesidad de palabras. Gracias por lo que compartimos y por ayudarme a crecer como persona", dice el canario.

Pese a que se quiere quedar con todo lo bueno, el exnovio de Marina Ruiz resalta lo difícil que es decir adiós y lo que duele llegar al punto en el que ambos están ahora. "Decir adiós duele, pero más quedarse donde ya no estamos creciendo", añade.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha recalcado que todo lo que han vivido lo va a guardar como un tesoro, pero que sus caminos se tenían que separar en este momento. "Me voy con un poco de nostalgia sí... pero también con la certeza de que el amor, incluso cuando se termina, nunca es tiempo perdido. Siempre te deja algo, siempre enseña", ha dejado plasmado en su desgarrador comunicado.