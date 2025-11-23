Pepe Flores, ganador de ‘Gran Hermano’, ha triunfado sobre los tablaos de todo el mundo y ha formado una familia

Pepe Flores, ganador de 'Gran Hermano', enseña lo mayor que está su hijo: "Es guapo como su papá"

Pepe Flores, ganador de ‘GH12+1’, es un ejemplo de cómo un paso por la televisión puede servir no solo para brillar momentáneamente, sino para construir algo más profundo y duradera, una carrera artística y un proyecto de vida. Tras hacerse con el maletín desapareció de la vida pública y continúo subido sobre los escenarios de todo el mundo como bailaor, no solo su trabajo, también su gran pasión.

El bailaor encontró el amor al poco tiempo de salir de ‘GH’. Junto a Marina Pérez formó una familia en 2020, con la llegada de su primer hijo en común. Un niño muy deseado y con el que disfruta estando muy presente en su vida. En 2024, la pareja daba un paso más en su relación y pasaban por el altar en una romántica boda junto a sus familiares y amigos.

El malagueño, que vive en Barcelona, también hace sus pinitos en una televisión local colaborando en un programa de manera puntual. Y aunque no descarta volver a la televisión en algún formato, tiene muy claro que, en este momento de su vida, su prioridad es su familia.

Sobre los escenarios tras su gran triunfo

Tras salir de la casa, Pepe Flores no se dejó seducir por la fama ni los realities, sino que se dedicó en cuerpo y alma a la danza española y el flamenco, demostrando sus dotes sobre los escenarios nacionales e internacionales. El bailaor ha trabajado con compañías de gran prestigio, como las de Carmen Mota, Rafael Aguilar o Rafael Amargo y con su compañía Flores Flamenco, ha producido espectáculos muy bien recibidos tanto por la crítica como por el público.

Además, Pepe Flores no ha olvidado su vínculo la televisión, especialmente en noches señaladas como Nochebuena o Fin de Año, en las que se sube a los escenarios de los especiales. Pero no solo eso, también colabora en el programa de la televisión local de Sabadell “Ho Fem Possible”, un programa de entrevistas, actualidad y entretenimiento que se emite los miércoles.

Marina Pérez: el amor de su vida

La vida sentimental del ganador de ‘GH’ también ha sido muy pública y entrañable. Conoció a Marina Pérez poco después de su paso el programa en el que resultó ganador. Según la pareja, durante la participación de ella en el concurso ‘Miss Lady’ coincidieron en una discoteca madrileña, donde comenzaron a hablar, se intercambiaron los teléfonos y ¡hasta el día de hoy!

En 2024 la pareja daba un paso más en su relación y pasaron por el altar. Este verano han celebrado sus 12 años de relación y el exgranhermano lo rememoraba con un vídeo precioso al que añadía estas bellas palabras: "Después de 12 años juntos… Hemos vivido de todo: momentos buenos, momentos difíciles, risas, lágrimas, desafíos y sueños cumplidos. Pero si hay algo que tengo claro, es que me quedo contigo. Contigo, que me diste lo más hermoso que tengo: nuestro hijo. Contigo, que día a día luchas sin descanso para que en casa no nos falte nada. Contigo, que eres fuerza, entrega, y amor. Me llena el corazón ver cuánto trabajas por nuestra familia, cómo te esfuerzas y cómo amas. Te admiro, te valoro, y te quiero… mucho más de lo que las palabras pueden decir. Hasta que la vida se acabe… y más allá. Te amo.”

Para Pepe, esta unión no solo fue un hito romántico, sino también una consolidación de su vida familiar.

Una paternidad presente

Pepe Flores se convertía en padre en pleno confinamiento. El 14 de abril del 2020 llegaba al mundo Pepe Flores Jr., el primer hijo de la pareja. Una paternidad con unos comienzos difíciles por las restricciones impuestas por la crisis sanitaria.

El bailaor está volcado en su faceta paternal, exprimiendo al máximo su experiencia como padre, aunque a veces no es tan fácil de compaginar con su trabajo. “Yo tengo un hijo de cuatro años y muchos días me los paso sin verlo porque cuando él llega del cole yo me he ido a trabajar y viceversa. Muchos días ya está dormido y muchos yo estoy fuera. Nos hemos acostumbrado a que es así, pero me cuesta estar fuera. Me gustaría pasar más tiempo con los dos, sí. pero mis horarios son complicados. Querría estar con los dos porque es verdad que me pierdo sus partidos de fútbol, la fiesta de disfraces... También es verdad que intentamos tener a veces nuestro espacio, hacer un viaje durante 15 días y aprovechar para ver a nuestra familia en Granada o en Badajoz. Este año hemos estado en Disney. Nos lo montamos como podemos. No somos una familia normal pero ya estamos hechos. Eso sí, cuesta perderte ciertas cosas especiales”, aseguraba en la revista lecturas el año pasado.

El empresario habla con naturalidad sobre sus miedos y las alegrías de criar un hijo. “Tan solo te pido que tengas un poco de paciencia conmigo, estoy aprendiendo a cuidarte y compréndeme…. Jamás había tenido algo tan valioso en la vida”, aseguraba en Instagram.