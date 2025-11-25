Rocío Molina 25 NOV 2025 - 11:40h.

El actor, conocido por su papel en 'Los Serrano', deslumbra en la portada de 'Men's Health' con su impresionante cambio físico

De su pareja a sus proyectos: la vida actual de Alejo Sauras tras saltar a la fama en 'Los Serrano'

Compartir







Alejo Sauras marcó a una generación con su papel de Raúl Martínez en 'Los Serrano' y ahora también ha dejado huella y a todos boquiabiertos con su impresionante transformación física. El intérprete, que confiesa a que a día de hoy le siguen parando por la calle por su papel de adolescente matriculado en el Instituto Santa Justa, protagoniza la portada de 'Men's Health' donde ha mostrado orgulloso su cuerpo musculado a los 46 años.

El imaginario colectivo sigue instalado en 2003 y viendo a Alejo Sauras como uno más de 'Los Serrano', aquella familia de verdad, en un tiempo que él mismo califica como "la época más divertida de mi vida". Encarnando el papel de Raúl, el mejor amigo de Marcos (papel interpretado por Fran Perea) sigue muy presente como otros actores que hicieron posible esa serie, aunque su vínculo sea más estrecho con Alexandra Jiménez, Verónica Sánchez, Antonio Resines o Antonio Molero.

PUEDE INTERESARTE Alejo Sauras se entera por la prensa de la boda de Fran Perea y Luz Valdenebro: su llamativa reacción

Han pasado 22 años del estreno de 'Los Serrano' y muchas cosas en la vida de Alejo Sauras, pero el paso del tiempo le ha hecho ganar 'sex appeal' y aparecer ahora en mejor que nunca en la portada por primera vez de esta revista. "Es cierto, soy Jordi Hurtado. Ese hombre no va a envejecer nunca. ¿Qué está pasando con este hombre?", bromea con la comparación y la cantidad de piropos que ha recibido tras este posado que ha revolucionado a las redes.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Su apuesta por la vida sana, practicar ejercicio de forma regular (se considera una "fanático del deporte") y una buena genética son los secretos que tiene Alejo Sauras para presumir de cuerpo tonificado y de estar mejor que nunca a los 46 años. "Yo quiero llegar a los 65 muy fuerte y para eso hay que esforzarse, y si hay que hacer piernas, que no me gusta nada, hay que hacer pierna", confiesa acerca de su sacrificio el actor en su entrevista con 'Men's Health'.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Aunque recuerda con nostalgia la época en la ficción en la que iba a merendar a la taberna de 'Los Hermanos Serrano', Alejo Sauras ha crecido mucho con todos y cada uno de sus papeles en cine, series de televisión y teatro. Celoso de su intimidad siempre ha preferido mantener su vida privada alejada de los medios. Sí le gusta compartir momentos en redes sociales con sus amigos, o algunos de los entrenamientos y deporte que practica y por los que ahora se pueden ver el impresionante resultado.

Y, esta portada con su impresionante cambio físico a los 46 años, no ha pasado desapercibida y ha sido de lo más comentada en las redes: "Como se suele decir, 'como el vino...'", "estás espectacular", "creo que me voy a poner un póster tuyo como hace 20 años", son solo algunos ejemplos de la revolución que ha provocado al protagonizar la portada de la revista 'Men's Health'.