El exmiembro de 'Andy y Lucas' ha asegurado que "la nariz está regenerándose"

Lucas González, exmiembro de 'Andy y Lucas', ha acudido este miércoles a un centro hospitalario para revisar el estado de su nariz, el mismo centro en el que se someterá próximamente a una nueva intervención para hacer una reconstrucción.

En su llegada a Barcelona, ciudad donde se encuentra este centro, hemos podido hablar con él en la estación y preguntarle cómo se encontraba antes de la cita con su médico, el especialista que decidirá si puede o no operarse de nuevo la nariz: "Bien. Con muchas ganas, sí", ha asegurado con un aspecto nervioso, tapando su rostro con una mascarilla, y acompañado de su mujer María José.

A su salida, ya sin mascarilla, se ha mostrado un tanto cauto: "Todo bien, sí", ha explicado momentos después de su encuentro con su médico.

Buenas noticias para Lucas

Eso sí, en su llegada a la estación, no ha podido esconder su ilusión tras la valoración del especialista: "Está regenerándose la nariz y después de las fiestas. Eso esperamos, eso esperamos. La verdad es que vengo contento, mira, me sale la sonrisa", ha comenzado.

"Esto ha regenerado como tiene que regenerar, y ahora después de las fiestas volvemos a hacer otra visita y ya pillamos cita para la operación", ha adelantado. Por último, nos ha contado cuáles son las recomendaciones que le han dado para estas semanas: "Que me haga mis lavados nasales, mis tiritas, y que lleve una vida sana, como he llevado siempre".