La creadora de contenido ha desvelado a sus seguidores de las redes sociales la intervención a la que se ha sometido

La operación llega años después de que, a los 23 años, le amputaran la pierna derecha

Ruth Codd ha compartido una noticia a través de sus redes sociales. La actriz irlandesa ha confesado que han tenido que amputarle la otra pierna.

"Buenas noticias: volvemos a crear contenido en TikTok desde casa de mis padres; malas noticias: ya no puedo hacerlo delante de ese bonito papel pintado azul, porque esa habitación está en un piso de arriba y acabo de someterme a mi segunda amputación por debajo de la rodilla", ha anunciado en su perfil de TikTok.

Asimismo, la actriz ha mostrado a sus seguidores su nueva silla de ruedas, a la que ha bautizado como 'Fat Tony', bromeando sobre su poca velocidad cuando hay escalones.

Codd no ha revelado todos los detalles sobre el motivo del nuevo procedimiento, salvo que su decisión responde al deterioro en su movilidad tras una antigua lesión y años de complicaciones. La creadora de contenido ha recibido un sinfín de mensajes de apoyo por parte de sus followers.

La irlandesa ya había aseverado que la primera amputación de su pierna derecha cuando tenía 23 años fue resultado de un accidente mientras jugaba al fútbol a los 15. La lesión nunca sanó como debía y derivó en dolor crónico y múltiples operaciones.

Su historia

La historia de Ruth Codd es, cuanto menos, notable. Nacida en 1996 en Wexford, Irlanda, comenzó su vida profesional trabajando como maquilladora y peluquera.

Con la llegada de la pandemia y la pérdida de su empleo, recurrió a las redes sociales, especialmente a TikTok, donde empezó a publicar vídeos, primero de humor y después enfocados en la visibilidad de personas con discapacidad. Aquella etapa le dio visibilidad: acumuló miles de seguidores y atrajo la atención de cazatalentos.

Esa visibilidad le abrió la puerta al mundo de la actuación. Su debut llegaría en la serie de misterio de Netflix, 'The Midnight Club', interpretando a Anya, un papel para el que fue fichada directamente desde TikTok, sin experiencia previa profesional como actriz.

Después protagonizó otra serie, 'The Fall of the House of Usher', donde interpretó a Juno Usher; ha participado en el programa de televisión de realidad 'The Celebrity Traitors' y ha formado parte del elenco de 'Cómo entrenar a tu dragón'.

Su vida personal siempre ha estado marcada por las consecuencias de esa antigua lesión: después de años de operaciones, cruces de muletas y dolor, decidió amputarse la pierna derecha en 2019. Para ella fue un alivio: "Mi vida giraba en torno a intentar sanar esa pierna", subrayó.