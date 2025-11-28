Celia Molina 28 NOV 2025 - 16:17h.

La influencer austríaca acudió a una fiesta de Navidad y, tras bajarse del taxi con el que volvió a casa, no se sabe nada de ella

Según un comunicado oficial de la Policía Estatal de Estiria, el exnovio de la influencer y dos familiares suyos han sido arrestados

La Policía Federal de Austria ha informado de la desaparición de Stefanie Pieper, una influencer austríaca de 31 años de la que desconoce el paradero desde el pasado 23 de noviembre. Stefanie es muy conocida en las redes sociales por publicar contenido relacionado con la belleza y el maquillaje profesional y, por ello, su comunidad ha mostrado una gran preocupación por su integridad. La creadora de contenido fue vista por última vez tras acudir a una fiesta de Navidad en la ciudad de Graz, ubicada en el sureste del país (es la segunda ciudad más grande de Austria).

Según informa 'The New York Post', Pieper se bajó de un taxi con una amiga de regreso a casa, momento en el que se le perdió la pista. Su familia se empezó a preocupar por ella cuando, al día siguiente, faltó a una sesión de fotos que ya tenía programa (algo que no solía hacer nunca) y al ver que no respondía a los mensajes ni a las llamadas. Horas después, las autoridades locales encontraron a su perro solo en su apartamento y confirmaron que su teléfono estaba apagado, según publica el medio de comunicación austriaco Kurier.

Su coche apareció quemado en Eslovenia

Este mismo medio asegura que la desaparecida habría informado por WhatsApp a otra amiga que había "llegado bien a casa" y que "sacó a pasear a su mascota". En mensajes posteriores, manifestó sospechar la presencia de alguien extraño en la escalera, un dato relevante que, más tarde, sería corroborado por testigos del edificio. De hecho, la investigación dio un giro radical al comprobarse que ese "extraño" era, precisamente, el exnovio de Stefanie, también de 31 años, al que habían escuchado discutir con la influencer poco después de que ella llegara a su domicilio.

Según el comunicado oficial de la policía, publicado en alemán, investigaciones posteriores llevaron a sospechar que el exnovio de la mujer, de 31 años, podría estar relacionado con su desaparición. "Se cree que el hombre viajó a Eslovenia varias veces en el coche de la creadora de contenido. El lunes 24 de noviembre de 2025 por la noche, la policía eslovena informó de que un coche se había incendiado en el aparcamiento de un casino cerca de la frontera. Se trataba del coche de la mujer de 31 años. El hombre fue encontrado en las inmediaciones del coche en llamas y arrestado por la policía eslovena. Más tarde, dos de sus familiares también fueron arrestados y los tres han sido debidamente interrogados", dice el texto policial.

Su exnovio y dos de sus familiares, arrestados

Inmediatamente, se inició la inspección forense del automóvil del exnovio, aunque esta diligencia no ofreció ningún indicio concreto acerca de la ubicación de Pieper. Agentes de la Oficina Criminal abrieron entonces una operación de búsqueda que se extendió tanto en la zona de Graz como en territorio esloveno, resaltando la colaboración bilateral entre los investigadores de ambos países en un esfuerzo conjunto. La policía ha confirmado que, hasta el momento, las búsquedas conducidas en Eslovenia no han dado resultados positivos, por lo que los operativos de rastreo continuarán trabajando en los días siguientes.