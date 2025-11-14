Celia Molina 14 NOV 2025 - 11:47h.

La joven influencer ya ha recibido la autorización de su seguro para repetir la prueba que le detectó "algo en la garganta"

Natalia Jiménez, la influencer que se ha tratado de un cáncer, recibe sus últimos resultados: "Me han visto algo en la garganta"

El pasado 20 de septiembre, la influencer Natalia Jiménez, comunicó los resultados de sus últimas pruebas, tras haber completado 12 ciclos de quimioterapia. La joven, que padece cáncer de sangre desde enero de este 2025, esperaba poder decirle a todos sus fans que estaba "limpia" y que ya podía "tocar la campanita" que indicaría que su enfermedad había entrado en remisión, pero no pudo ser así. Aunque el análisis y el PET -TAC sí revelaron que había "desaparecido la mayor parte de su actividad tumoral", también le "detectó algo en la garganta" por lo que "se tenía que preocupar".

Cierto es que, en ese momento, la creadora de contenido tenía una fuerte faringitis, que podría haber sido la causante de esa "captación" de la que le habló el hematólogo. Pero, para estar seguros, la recomendación es que se repitiera la prueba. Ella, sin embargo, tiene "tanto miedo" a lo que pueda salir, que ha estado posponiéndolo durante los dos últimos dos meses. Ahora, su seguro médico le ha mandado la autorización de las nuevas pruebas, por lo que ya queda en su mano decidir el día en que se las hará, tal y como ha confesado en su último vídeo de TikTok:

"¿Y si todo vuelve a salir mal?"

"¿Sabéis qué es lo peor del cáncer? Os prometo que no es ni el dolor, ni las náuseas, ni el pelo. Lo peor es la incertidumbre, el miedo constante de que todo se derrumbe otra vez. Sabéis que hace poco me dieron los resultados del PET -TAC que me iba a decir si estaba totalmente limpia y que salió un resultado un poco dudoso. Sé que lo hacéis a buenas y que las personas de mi entorno lo hacen a buenas, pero hay mucha gente que me da la enhorabuena por estar bien y yo ni siquiera sé si estoy bien", ha comenzado a decir en su última publicación.

"Tengo que repetirme la prueba - continúa -. Lo he estado posponiendo porque, primero, no se me quitaba el dolor de garganta y era donde se había visto la parte inflamada y quería esperar a que se me quitara. También, han tardado un poco en autorizarme las pruebas pero, bueno, ya me las han autorizado. Y estoy muerta de miedo. De hecho, es que no me atrevo a hacerme la prueba porque, por mucho que yo esté al 99,9% segura de que todo ha salido bien, hay un 1% que dice que ¿y si no? ¿Y si otra vez este año vuelve?". le ha comentado Natalia a todos sus seguidores.

Ella sabe que, durante todo este año, ha sido una mujer "valiente y positiva", pero también es capaz de reconocer sus miedos con respecto a la evolución de su enfermedad. Como bien ha concluido, ya queda en su mano tomar la decisión y llamar a su centro para pedir una cita para esta prueba específica. Mientras lo hace, cuenta con el cariño de todos sus seguidores, que también han compartido con ella su experiencia personal con el cáncer.