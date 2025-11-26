Celia Molina 26 NOV 2025 - 14:15h.

La creadora de contenido pamplonesa ha anunciado que vuelve a padecer cáncer de mama y que ya ha visitado a sus médicos

En el sincero vídeo que ha publicado en sus redes, ha confesado que su marido también ha estado gravemente enfermo

Nueva años después de que le diagnosticaran su primer cáncer de mama, la influencer pamplonesa Belén Canalejo, que cuenta con casi 400.000 seguidores en Instagram, ha comunicado que está enferma de nuevo. Sin poder evitar las lágrimas, la creadora de contenido, que vive habitualmente en Los Ángeles junto a su marido, Nacho Manubens, y sus cuatro hijos adolescentes, ha dicho que ya ha vuelto a España para tratarse con el mismo equipo médico con el que lo hizo la vez anterior:

"Quiero contaros por qué he estado un tiempo desaparecida. El día 12 de noviembre me volvieron a diagnosticar un cáncer de mama en Estados Unidos, a raíz de un bultito que me noté en la mama que ya tenía operada. Ha sido un palo tremendo, he pasado unos días muy, muy duros porque me cuesta mucho volver a verme en esta situación que pensaba que ya había pasado un poco al olvido", ha dicho, con la voz entrecortada.

"Este año, todas las cosas me salen mal"

"Ahora estoy más tranquila - ha continuado - porque me faltaba un resultado que, finalmente, ha sido a mi favor. Y, nada, deciros que ya estamos en España y que nos hemos venido aquí temporalmente toda la familia. Que ya he visto a mis doctoras, que son las mismas que me atendieron hace nueve años casi y estoy super agradecida por cómo se están volcando conmigo otra vez. Y eso, es bonito, además de doloroso", ha añadido la influencer.

Después, llorando de nuevo, Belén ha confesado también que su marido ha estado gravemente enfermo: "Deciros en este vídeo que, aparte del dolor que he sentido en estos momentos, me gustaría centrarme en el agradecimiento porque, aunque puedo decir que he vivido el peor año de mi vida en cosas que te pueden ir mal, siempre me quedo con la parte positiva. Porque tengo que dar las gracias, no solo a los médicos de Los Ángeles, sino también a mis amigos., porque mi marido también ha tenido una complicación de salud muy gorda y nos han ayudado muchísimo", ha concluido, muy emocionada.

Afortunadamente, la madre de Belén y su hermano también se han trasladado a España para echar una mano a este matrimonio que, últimamente, lo está pasando tan mal. Y, aunque la noticia haya sido un duro golpe para ella, Canalejo ha confirmado que cumplirá con los compromisos que ya tenía cerrados con algunas marcas y que seguirá publicando contenido en sus redes, como siempre.

En los comentarios, puede verse como otras conocidas influencers le han mandado todo su apoyo: "No sé qué decir Belén, me veo incapaz de estar a la altura intentando reconfortar. Es duro, lo sabes. Pero una vez pudiste con ello y lo volverás a hacer. Tienes todo y lo mejor que necesitas a tu lado. Una maravillosa familia. Abrazo, desde el corazón, amiga", ha escrito Verdeliss. "Te abrazo enorme amiga. Podrás como pudiste la otra vez y aquí estaremos para apoyarte y sostenerte siempre que necesites. Te quiero", le ha dicho Rebeca Labara, la creadora de contenido que perdió a su marido en un accidente de tráfico del que ella salió también gravemente herida.