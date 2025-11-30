El lugar en el que "se esconde" Isabel Pantoja: "No es cierto que se haya mudado a República Dominicana"

Según Kike Calleja, Isabel Pantoja nunca ha abandonado España y "se esconde" en la casa de una persona de su confianza

Es sin duda uno de los secretos mejor guardados: ¿Dónde está viviendo Isabel Pantoja? El periódico 'La Razón' aseguraba este domingo que la tonadillera lleva semanas instalada en República Dominicana intentando huir de las polémicas y del foco mediático.

Según la publicación, la cantante estaría alojada en un apartamento amplio y moderno del país caribeño porque no habría conseguido la suma necesaria para vivir en la lujosa casa que ella pretendía adquirir junto a su hermano, Agustín Pantoja. Sin embargo, Kike Calleja tiene otra información.

El periodista ha asegurado en exclusiva en '¡Vaya fama!' que la cantante no solo no está en República Dominicana, si no que está mucho más cerca de lo que creíamos:

"No es cierto que Isabel Pantoja se haya mudado a República Dominicana, ella está viviendo en Andalucía desde que dejó la casa de Madrid. En un primer momento ella quería mudarse a Canarias, pero no pudo por un problema con el alquiler y finalmente se quedó en Andalucía en la casa que le ha prestado una persona de su confianza. Los muebles sin embargo sí que viajaron a Canarias, así que ella está en un sitio y sus cosas en otro".

Los planes de Isabel Pantoja para 2026

Según Kike Calleja, los planes de Isabel Pantoja sí que serían viajar al país caribeño cuando su situación económica, profesional y personal mejore: "La deseo de ella es mudarse a República Dominicana en este próximo 2026, no sabemos si lo conseguirá o no".