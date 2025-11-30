Así vivieron David Rodríguez y la pequeña Alma la final de Anabel Pantoja desde casa: "Apoyando a mami"

David Rodríguez, novio de Anabel Pantoja y padre de su hija Alma, compartió unas tiernas imágenes de la pequeña disfrutando de los bailes de su mamá

Todas las actuaciones de la final de 'Bailando con las estrellas': del peligroso porté de Nerea al 'Diva' de Anabel

La segunda edición de 'Bailando con las estrellas' ha llegado a su fin con una gala final de infarto en la que el cantante Jorge González se proclamaba ganador del concurso. Tras un duelo final muy ajustado, Jorge se hacía con la victoria quedando justo por delante de Anabel Pantoja, quien se marchaba de la gala con la satisfacción del segundo puesto.

Pese a que el paso de Anabel Pantoja por 'Bailando con las estrellas' no ha sido precisamente un camino de rosas, la sevillana no se ha rendido en ningún momento y durante 12 semanas ha dado lo mejor de sí misma junto a su compañero Álvaro Cuenca.

Para apoyarla en esta gala final, Nagore Robles y Susana Bicho no se lo pensaban dos veces y se plantaban en el plató mostrándole a la influencer el tremendo cariño que le tienen:

"No tenía ninguna duda en ningún momento de que iba a llegar a la final porque ella es magnética, es carismática, es disfrutona, guapa, trabajadora... Tiene a toda la audiencia cada sábado pegada a la televisión por verla. Estamos muy orgullosas de estar aquí y de que ella este aquí disfrutando tan bella".

David Rodríguez, su mayor apoyo durante el concurso

Pero no solo Nagore y Susana estaban apoyando a Anabel. Además de la enorme legión de fans que la concursante tiene, quien tampoco perdió ni un solo detalle de la gala fue David Rodríguez, su chico. El cordobés compartió durante la emisión de la gala unas tiernas imágenes en las que se podía apreciar a la pequeña Alma, que acaba de cumplir un añito, emocionada con las actuaciones de su mami.

Para Anabel, tal y como ella misma ha reconocido en más de una entrevista, lo más difícil de participar en 'Bailando con las estrellas' no han sido solo los duros entrenamientos, si no el hecho de tener que pasar tanto tiempo alejada de su bebé. Orgullosa, Anabel compartía en redes los tiernos stories que su chico le había dedicado:

