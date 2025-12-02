Celia Molina 02 DIC 2025 - 10:37h.

La actriz mostró su avanzada barriga con un look de transparencias blancas en la alfombra roja de los Fashion Awards 2025

De Ellie Goulding embarazada a Cate Blanchett, Sharon Stone y Mick Jagger: la alfombra roja de los Fashion Awards 2025

Este 1 de diciembre, la British Fashion Council (BFC) celebró una nueva edición de los Fashion Awards (2025), una prestigiosa ceremonia en la que se reconoce el talento de los mejores diseñadores de moda británicos, que contribuyen a la constante renovación de la industria local. El acto fue conducido por el actor, dramaturgo y director Colman Domingo, dos veces nominado al BAFTA y al Óscar, frente a un público compuesto por destacados artistas y creadores de tendencias culturales de todo el mundo.

Los grandes ganadores de la noche fueron: Jonathan Anderson, que recibió el premio al Mejor Diseñador del Año por su trabajo en Dior; Sarah Burton para Givenchy, en la misma categoría (pero en femenino), o Grace Wales Bonner, la nueva directora creativa de moda masculina de Hermès, que recogió el galardón como Mejor Diseñadora Británica de 2025. Sin embargo, todas las miradas se centraron en la actriz y diseñadora de moda estadounidense Sienna Miller, que dio una gran sorpresa en su paso por la alfombra roja.

Sienna y Oli tuvieron una niña en diciembre de 2023

La protagonista de 'Anatomía de un escándalo' apareció en la gala con un vestido de Sarah Burton para Givenchy - justo una de las diseñadoras premiadas - de color blanco y transparencias, que dejaban ver a la perfección su incipiente embarazo. Ésta es, por tanto, la tercera vez que la actriz pasa por feliz un proceso de gestación, pues ya tuvo una hija en el año 2012 con su anterior pareja, Tom Sturridge; y el nuevo niño o niña será el segundo hijo que tenga con su novio actual, el también actor Oli Green, con quien tuvo una niña en diciembre del año 2023.

Su relación, que comenzó oficialmente a principios del 2022, fue muy comentada por la diferencia de edad que hay entre los dos (15 años). Aunque los dos fueron vistos por primera vez en febrero de ese mismo año - confirmando su noviazgo en marzo - se conocieron mucho antes, en una fiesta de Halloween que dio una amigo en común en 2021. En principio, debido a la juventud de Oli, Sienna declaró que pensó que la relación no prosperaría, sin embargo su vínculo se estrechó al máximo al pasar juntos la cuarentena del coronavirus. Para confirmar su mutua estabilidad, ambos posaron juntos y felices en el photocall de los Fashion Awards.

En la ceremonia y tras aceptar su Premio de Reconocimiento Especial, Delphine Arnault (hija mayor de Bernard Arnault, el magnate detrás del conglomerado de lujo LVMH y presidenta de Christian Dior Couture) anunció que DIOR aumentará su inversión en el Programa de Becas de la Fundación BFC con la introducción de una nueva Beca anual de Máster en Moda Femenina, que se sumará a la ya existente Beca de Máster en Moda Masculina.