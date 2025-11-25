Celia Molina 25 NOV 2025 - 10:34h.

'The U.S. Sun' confirma que se casarán en la mansión que Swift tiene en Rhode Island y que se gastarán "millones de dólares" en flores

La historia de amor de Taylor Swift y Travis Kelce: de una pulsera de la amistad al anillo de compromiso

A finales del mes de agosto, todo Estados Unidos se paralizó al enterarse de la que ya es la noticia del año: el compromiso de boda de la novia de América, la cantante Taylor Swift. Hasta las cadenas de televisión pausaron su programación habitual para mostrar las fotografías que la propia artista había publicado en su cuenta de Instagram y en las que, por fin, podíamos ver al jugador de la NFL, Travis Kelce, arrodillado frente a ella. En las idílicas fotografías - ambos aparecían en suerte de altar hecho con flores en tonos rosados y blancos - mostraron también el gigantesco anillo que el miembro de los Kansas City Chief le había dado a su novia.

Y, ahora, el periódico 'The U.S. Sun' ha confirmado por fin dónde se va a celebrar esta esperadísima boda. Aunque, en un principio, se rumoreó que la pareja pretendía casarse en Italia, finalmente, lo harán mucho más cerca: en la mansión que Taylor posee en Rhode Island, Nueva Inglaterra, al norte de Estados Unidos. Se trata de una increíble finca, valorada en 17,75 millones de dólares, en cuyo centro hay una casa histórica y situada en primera línea de playa. Con 3.000 metros cuadrados, esta vivienda cuenta con ocho habitaciones y diez cuartos de baño, además de un amplio jardín y una gran piscina.

Convertirá el jardín en un tsunami de flores

La intención de la autora de 'Cruel Summer' es convertir ese jardín en un tsunami de flores, tal y como ha confirmado el periódico. Tanto es así que ella y su prometido están dispuestos a gastarse hasta 1,2 millones de dólares en flores, que la cantante quiere plantar "meses antes" del enlace. El presupuesto incluye también la contratación de los jardineros y miembros de seguridad adicional que mantendrán el paisajismo en secreto hasta el mismo día de la boda, que aún no se conoce.

El medio Page Six también ha concretado que Taylor Swift quiere que se planten "rosas rojas, hortensias, orquídeas y peonías en la propiedad". "Quiere que toda la celebración sea como una ola de flores, con arreglos de orquídeas blancas, moradas y rosas, además de hortensias azules, blancas y rosas, y peonías en tonos rosas, blancos y rojos", afirma la publicación, por lo que la ceremonia se convertirá en una fantasía de color. Este dato, se suma, por tanto, a lo que ya se conoce del enlace: que, entre las damas de honor de la novia, estarán dos de sus mejores amigas, Selena Gómez y Gigi Hadid.

Sólo queda saber cuándo será el gran día en el que la historia de amor entre la cantante y el jugador de la NFL, haciendo las delicias del sueño americano, culminará en un 'Sí, quiero' en el que pocos creían. En numerosas ocasiones, la pareja ha demostrado que ambos se apoyan en sus proyectos profesionales y que, personalmente, se llevan a las mil maravillas. Así quedó constatado en su intervención conjunta en el podcast de Jason Kelce (el 'cuñado), donde no pararon de echarse piropos y hacerse carantoñas.