Los Fashion Awards 2025 iluminaron Londres este pasado lunes 1 de diciembre con una de sus ediciones más sorprendentes y comentadas de la historia. El Royal Albert Hall volvió a convertirse en el epicentro del glamour con una alfombra azul -un giro inesperado respecto al tradicional rojo- que recibió a diseñadores, actrices, modelos y estrellas de la música.

La gala tuvo todos los ingredientes para convertirse en uno de los eventos más memorables de la temporada: desde premiados que marcaron la pauta del año hasta la presencia de rostros de la realeza y dos embarazos que fueron revelados en plena alfombra.

Los ganadores de los Fashion Awards 2025

Entre los grandes triunfadores de la noche destacó Jonathan Anderson, cuyo trabajo para Dior y JW Anderson lo llevó a obtener el premio a 'Designer of the Year'.

Sarah Burton, diseñadora de Givenchy, fue reconocida como 'British Womenswear Designer of the Year'.

En el ámbito del menswear, el galardón recayó en Grace Wales Bonner. La noche también sirvió para aplaudir a talentos emergentes como Dilara Findikoglu, que recibió el 'Vanguard Award.

Anok Yai, una de las modelos más solicitadas del panorama internacional, fue coronada 'Modelo del Año'. La rapera y actriz Little Simz recibió además un reconocimiento como Cultural Innovator.

La alfombra azul y dos grandes sorpresas

La alfombra azul se convirtió en un espectáculo paralelo a la ceremonia de galardones.

El presentador de la gala, Colman Domingo, inauguró la noche con un traje Burberry y, a partir de ahí, la alfombra se llenó de figuras del mundo del entretenimiento que apostaron por transparencias, sedas, corsés y brillos.

Uno de los nombres más destacados fue el de Cate Blanchett, que optó por un traje-vestido negro.

Pero, sin duda, uno de los momentos más comentados fue la presencia de dos invitadas que aprovecharon la alfombra para revelar su embarazo: Ellie Goulding y Siena Miller.

La cantante apareció con un look completamente negro compuesto por crop top, pantalón capri ancho y un trench negro, dejando ver su segundo embarazo por primera vez.

Pero la sorpresa mayor la dio Sienna Miller, que apareció con un vestido de tul blanco completamente transparente diseñado por Givenchy, convirtiéndose en uno de los instantes más icónicos de la gala.

La protagonista de 'The Girl' posó junto a su pareja, Oli Green, con quien ya tiene una hija en común que nació en enero de 2024. Por otra parte, la intérprete de 'Love Me Like You Do' llegó sola, pero será con Beau Minniear con quien está a punto de formar una familia.

También estuvieron presentes otros nombres como Rita Ora, Sharon Stone, Mick Jagger, Kylie Minogue, Ed Westwick, Lily Allen, Pablo de Grecia y Maria-Chantal, Lady Eliza y Lady Amelia Spencer y Ashley Graham, entre otros.