Celia Molina 03 DIC 2025 - 13:20h.

Como ya hiciera en el año 2023, el actor ha vuelto a disfrazarse de Papa Noel para recrear una de sus famosas escenas

En el preludio de las navidades de 2023, el actor John Travolta sorprendió al mundo entero protagonizando un anuncio de Capital One - una institución financiera estadounidense que ofrece una amplia gama de productos bancarios - vestido de Papa Noel. Con un traje al que no le falta detalle: la barba y el pelo blanco, el chaleco abotonado y hasta un reloj de bolsillo - Travolta se iba de compras al compás de la banda sonora de 'Saturday Night Fever' ('Fiebre del sábado noche'), la película en la que interpretó al inolvidable Tony Manero.

Al final del spot, el actor ejecutaba la representativa coreografía del film, cuyos pasos han sido tan repetidos por los más discotequeros, a pesar de que la prominente barriga de Santa no le facilitaba el baile, que digamos. Y, ahora, Travolta ha vuelto a revolucionar las redes sociales enfundándose el mismo disfraz e interpretando, esta vez, una de las más míticas canciones de 'Grease', la película en la que trabajó como Danny Zuko, junto a la fallecida Olivia Newton John.

El famoso baile del 'Grease Ligthnin'

Se trata de 'Grease Ligthnin', cuyos primeros versos - Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightnin' (greased lightnin') - han sido adaptados a las necesidades de la publicidad. Al igual que hacía en la película, cuando se encontraba en el taller mecánico, vestido con su inconfundible look de camiseta y pantalón negro, Travolta ha vuelto a subirse de un salto encima del capó de un flamante coche - esta vez, customizado con luces y tirado por renos voladores -, se ha metido debajo del motor y ha hecho los movimientos de baile que tanto se asociaron a esta canción.

Al final del anuncio, también de Capital One, Santa Travolta se marcha volando en su trineo y pregunta: "¿Qué llevas en la cartera?", dada la vinculación de la entidad con el uso y la proliferación de las tarjetas de crédito. El propio actor ha compartido el spot en sus redes sociales, donde ha recibido un sin fin de nostálgicos comentarios de todos aquellos fans que crecieron viendo el musical de instituto. "Oh, Dios mío, lo han vuelto a hacer", "Cada año se superan", "Esa es mi escena favorita de la película" o "¿Para cuándo una versión de Barbarino?", son algunos de ellos, haciendo este último referencia al primer papel de la carrera de Travolta, en el que interpretó a Vinnie Barbarino.