Richard Gere ha acudido al encendido del gran árbol de navidad en Murcia, donde ha pronunciado un emotivo discurso

Esta Navidad, Murcia tiene a unos invitados de lo más especiales para dar por comenzada la temporada. Al encendido de luces ha acudido Richard Gere acompañado de niños enfermos de cáncer, quienes fueron los encargados de iluminar las calles de la ciudad. Además, no es necesario desplazarse al centro para ver el gran espectáculo, sino que 65 cañones de luz dibujarán en el cielo un árbol navideño de hasta dos kilómetros de altura.

El Ayuntamiento de Murcia ha habilitado un enlace a través de Youtube con el que se puede ver la ceremonia en directo. Aunque la ceremonia se tuvo que retrasar ya que el vuelo del actor aterrizó tiempo después de lo esperado, todos los vecinos llevaban horas esperando en la Plaza Circular para poder conocerle y verle en el escenario.

Uno de los niños, mandó un emotivo mensaje a los demás pidiendo que sean fuertes. Después de ser presentado por el alcalde, Gere aparecía en el escenario con su característica melena blanca, empezando su discurso saludando a todos los presentes en español: “¡Hola Murcia!, Hola a los chicos y chicas! Esto es todo para los niños y por los niños”, dijo arrodillándose frente a los menores.

El discurso del actor

Acompañado de una traductora, el actor respondió a la pregunta del alcalde murciano sobre si todavía había esperanza en la sociedad, a pesar de los duros momentos: “Lo primero de todo, deciros que tenéis un alcalde increíble. Podéis estar muy orgullosos de él. Es muy simpático. Es muy interesante porque veo muchas luces que brillan. Se que hay un momento en el que vamos a iluminar todo. Creo que esto es lo que nos recuerda quienes somos realmente, criaturas de luz".

"No somos seres oscuros, sin importar lo que nos digan los malos, nacimos seres de luz y lo seremos siempre. En estas celebraciones recordamos que eso es exactamente lo que somos. Cuando la luz emerge, se convierte en una sola. Asique que espero que cuando se ilumine este árbol, podamos imaginarnos que cada una de nuestras luces, se une a la luz de todos los demás y podamos imaginar este jardín extraordinario que podría ser el mundo. Podemos trabajar en que esto suceda, todos juntos”.

Con este mensaje, daba paso el alcalde al encendido del árbol que ascendía por el cielo. Todos los niños de la fundación fueron los encargados de encender el árbol luminoso. Simulando los latidos de un corazón, el árbol se iba encendiendo poco a poco con un color rojo muy significativo.

Su aparición en el Hospital Virgen de la Arrixaca

El actor ha querido visitar el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, apadrinando el proyecto del mayor gimnasio pediátrico para pacientes con cáncer en España, todo ello en manos de la Fundación Aladina. En unas declaraciones, ha puesto de relieve el sistema sanitario español como un ejemplo. “Nosotros tenemos que aprender de Europa. Si tuviéramos un presidente diferente, debería aprender de España”, según ha recogido el medio ‘La opinión de Murcia’.

Otro de los momentos más icónicos del día ha sido cuando muchos fans esperaban a las puertas del hospital al actor y se han encontrado con su gemelo español. Un hombre con el pelo blanco a lo Richard Gere, ha acudido casualmente al hospital cuando una gran masa de gente le ha empezado a pedir fotografías y a chillar el nombre del estadounidense.