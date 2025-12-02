Celia Molina 02 DIC 2025 - 15:49h.

En la novena edición del 'Solidarity Xmas tree' un pujador pagó hasta 120.000 euros para hacerse con la creación de Chopard

Cuando comienza el mes de diciembre, muchas familias se preparan para colocar en sus casas sus árboles de Navidad. Pequeños, grandes, verdes o plateados, este elemento decorativo es fundamental para la celebración de estas fiestas, pues es en su lomo donde pronto se colocarán los regalos que los niños (y los adultos) tanto están esperando. Pero, ¿y si en nuestro salón hubiera un árbol de Navidad valorado en 120.000 euros? Ésa es justo la cantidad de que un pujador anónimo ha pagado en el evento solidario 'Solidarity Xmas tree' que se celebra cada año.

'Solidarity xmas tree' es una subasta en el que las marcas de lujo más importantes del mundo crean árboles de navidad únicos y exclusivos que se subastan a favor de tres fundaciones benéficas: la Fundación Tacumi, que promueve la integración plena de niños con discapacidad intelectual en centros educativos ordinarios; la Fundación Dádoris, que apoya a jóvenes que han obtenido excelentes resultados en bachillerato, pero no tienen recursos económicos suficientes para acceder a estudios universitarios; y la Fundación Alas, que acompaña a personas adultas con discapacidad intelectual para que puedan llegar a ser autónomas.

El árbol de Navidad de Chopard, el mejor valorado

En su novena edición, y tras una cena servida por el equipo de Ramón Freixà a la que asistieron 350 invitados en el Teatro Real de Madrid, se subastaron los árboles confeccionados por las siguientes marcas de lujo: Cartier, Chaumet, Chopard, Giorgio Armani, Hermès, IWC, Jaeger LeCoultre, Loewe, Maison Valmont, Ralph Lauren, Stefano Ricci, Suarez, TOD´S y Zimmermann.

La creación que consiguió reunir más dinero - los 120.000 euros - fue el árbol de Navidad de Chopard, que lleva por título Amazonía y es una creación de la artista Macarena de Torres. Está inspirado en la colección Red Carpet, que Caroline Scheufele diseña y presenta anualmente en el festival de Cannes y que, este año, tiene como protagonistas a la naturaleza y a los animales que son representados en maravillosas piezas únicas de alta joyería.

El segundo árbol mejor valorado fue el de TOD'S, que recaudó hasta 53.000 euros y que, a modo de escultura, fue fabricado con elementos de cuero cuidadosamente seleccionados de los procesos de producción de la marca. Y, el tercero, fue el de Loewe. con una aportación de 35.000 euros. La firma de lujo española apostó este año por un divertido árbol de Navidad tradicional decorado con la icónica representación excéntrica de los gatos del artista Louis Wain, protagonistas de la colección cápsula de la empresa para estas fiestas.

En total, la casa de subastas recaudó hasta 751.000 euros y, en sus redes sociales, han querido dar las gracias a todos los participantes: "Muchas gracias a todos por una noche increíble en la que hemos recaudado 751.000€ con los que vamos a conseguir que la vida de muchas personas sea mejor gracias al poder transformador de las fundaciones con las que trabajamos".