Jennifer López borra el tatuaje que tenía en honor a su matrimonio con Ben Affleck: un infinito con el nombre del actor

Los fans de Jennifer López siguen muy pendientes de un asunto que ponía de foco el cuerpo de la cantante. Se trata de un tatuaje que se hizo por su exmarido Ben Affleck, con el que estuvo desde 2002 hasta que se terminaron divorciando en 2024. Un dibujo que compartía con el actor y que simbolizaba el gran amor que se tuvieron en tiempos pasados.

La pareja se casó en 2022 y un año siguiente la cantante y el actor aparecieron con dos tatuajes muy similares. La estadounidense se dibujó un infinito con el nombre del actor en un lateral de su cuerpo. Por su parte. Affleck se dibujó dos flechas cruzadas con su inicial y la de su exmujer. Fue ella quien solicitó el divorcio en 2024 y fue a partir de ese momento cuando muchos de sus fans recordaron esta dedicatoria permanente que se habían hecho los dos en sus pieles.

La cantante ha aparecido desde entonces en alfombras rojas y en sus conciertos con esta zona al descubierto y sin el tatuaje. Muchas personas empezaron a especular que se estaría sometiendo a sesiones de láser para borrar definitivamente lo único que le unía a este matrimonio ya muerto. Sin embargo, mucho más alejado de la realidad, descubrieron que la artista recurría a un maquillaje permanente e infalible para tapar el dibujo y que no se le viese de ninguna manera.

¿Un parche, maquillaje o láser?

Otros rumores hablaban de que, en vez de borrarse el tatuaje, había decidido poner un parche, es decir, dibujar un colibrí encima de ese infinito que había dejado de tener sentido para el matrimonio. Unas fotos de un concierto revelaban que no había ningún pájaro en su costado, sino que el tatuaje seguía estando, pero la tinta se veía mucho más apagada, aunque podía ser efecto de ese maquillaje que estaría utilizando. Este pasado verano los rumores volvieron a surgir cuando fue la propia cantante la que publico una fotografía donde el tatuaje había desaparecido al completo, lo que podría indicar que sí está borrándoselo.