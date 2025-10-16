Jennifer Lopez ha compartido la dura conversación que tuvo con sus hijos tras su divorcio con Marc Anthony

La artista ha confesado que en la conversación sus hijos le recriminaron que "no era una madre como las demás"

Fue uno de los matrimonios más influyentes y poderosos en la industria Musical. Jennifer Lopez y Marc Anthony estuvieron casados durante siete años, desde 2004 a 2011.

En estos siete años de relación, la pareja tuvo dos hijos mellizos, Emme y Max. Sin embargo, su amor se acabó en 2011 y ambos decidieron separarse de una forma cordial y amistosa debido a todos los años que estuvieron juntos y por respeto a sus dos hijos en común.

"No eres una madre normal", la incómoda conversación de los hijos de Jennifer Lopez con la artista

Casi 14 años después de este divorcio tan sonado en Hollywood, Jennifer Lopez y Marc Anthony mantienen una estupenda relación en la que se les ha podido ver juntos en diferentes ocasiones, una de las últimas durante este verano cuando ambos se hospedaron en el hotel Palacio de Sancti Petri Gran Meliá de Chiclana, en Cádiz.

Siempre que pueden, tanto Jennifer Lopez y Marc Anthony se dedican buenas palabras y presumen de la buena relación que mantienen. Por eso, son raras las veces que los cantantes hacen referencia a su divorcio. Para sorpresa de muchos, Jennifer Lopez ha querido abordar este tema en su última intervención pública. Ha sido en su entrevista en el programa de radio 'The Howard Stern Show’ donde la diva del Bronx ha confesado cómo ha sido su relación con sus hijos desde que se separase de Marc Anthony.

Ha sido ella misma la que ha asumido y ha confesado que, tras su separación, se involucró por completo en su carrera artística y se dedico por completo al trabajo. Sin despreocuparse de sus hijos Emme y Max, Jennifer Lopez se centró en su carrera discográfica, se embarcó en giras mundiales y continuó labrando su carrera de actriz.

Sin embargo, como todos los ciudadanos este ritmo frenético de trabajo tuvo que frenarse en seco con la llegada de la pandemia de covid-19. Fue entonces cuando la artista neoyorquina se dio cuenta de que se había convertido en una madre ausente.

Jennifer Lopez confiesa en su entrevista en 'The Howard Stern Show’ que fue durante el confinamiento cuando mantuvo una conversación con sus mellizos que le hizo abrir los ojos. "Me dijeron: ‘no eres una madre normal. No estás aquí todos los días. No nos traes y recoges del colegio como las demás madre'", ha compartido la intérprete de 'On the floor'.

Precisamente, fue con esta conversación con la que Jennifer Lopez se dio cuenta de "lo mucho que le necesitaban sus hijos". Ella misma tuvo que hacer un trabajo de autocrítica y asumió que, aunque pensaba que dedicarse cien por cien al trabajo era lo correcto, que había sido una madre ausente.

“Ellos estaban acostumbrados a que yo trabajara”, comenta la artista a la vez que da gracias a todos aquellos profesionales y seres queridos que le ayudaron con la crianza de sus hijos.

Tras esta conversación y aprovechando las medidas de confinamiento por la pandemia de covid-19, Jennifer Lopez optó por hacer un cambio en su estilo de vida y apostó por "pasar más tiempo" con sus hijos y dejar a un lado su frenético modo de trabajo.

“No se trataba solo de darles una vida maravillosa, sino de estar ahí para ellos en todo momento”, reflexiona la cantante y actriz. Debido a esta conversación con sus hijos, la artista neoyorquina ha podido retomar y "mejorar" la relación con sus hijos.

Por eso, Jennifer Lopez agradece a sus mellizos Emme y Max esta "llamada de atención" que tuvieron con su madre durante el confinamiento.

Una conversación en la que Jennifer Lopez hace autocrítica como madre, pero que evidencia la exigencia machista que recae sobre las mujeres una vez más cuando se convierten en madres y deciden apostar por su carrera artística y profesional.