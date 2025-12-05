Sonia Madoc se ha sentado en 'El tiempo justo' y ha asegurado que Selena y ella estarán "entre abogados"

Sonia Madoc aclara los motivos de su ruptura con Selena y destapa su verdadera relación con ella

Compartir







Selena Leo, miembro del mítico dúo musical Sonia y Selena, ha lamentado en una rueda de prensa que no haya recibido "ni un 'adiós'" de su excompañera de carrera al poner fin a su música en conjunto. La artista no ha podido evitar las lágrimas cuando aseguraba que para ella "era una amiga" y que su conflicto se podría "haber solucionado" con una "conversación". Sonia Madoc ha reaccionado en 'El tiempo justo' a sus palabras quitándole hierro al asunto.

"No soy partidaria de los shows ni de los dramas", dice, aclarando que le parece "respetable" la versión dada por Selena.