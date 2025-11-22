Fiesta 22 NOV 2025 - 20:07h.

Sonia Madoc cuenta toda la verdad sobre separación con Selena y habla sobre cómo era realmente su relación con ella

La ruptura de Sonia y Selena: mantendrán sus compromisos como dúo pese a la ilusión de Sonia en hacer carrera en solitario

La semana pasada Omar Suárez desvelaba la exclusiva en 'Fiesta': Sonia y Selena se separan definitivamente. El dúo musical que se formó en el año 2001 y alcanzó un gran éxito gracias a canciones que hicieron historia como el mítico 'Yo quiero bailar', ha decidido separar sus caminos para siempre. ¿Cuál ha sido el motivo de esta decisión? La propia Sonia visitaba nuestro programa y aclaraba los motivos de su ruptura con Selena.

No es la primera vez que Sonia y Selena rompen su relación laboral, pues ya en el 2001 ambas tomaban la decisión de separarse para trabajar en sus proyectos individuales. No obstante, hace un año y medio, las cantantes sorprendían con su gran regreso como dúo musical para el Benidorm Fest con su canción, 'Reinas'. Un regreso a los escenarios que se tomó como el regreso oficial del dúo femenino. Sin embargo, la verdad sería otra, y así lo ha explicado Sonia en nuestro plató:

"El dúo acabo en el 2001. Tuvimos un reencuentro para los fans. Una vez acabada todas las actividades, yo retomo mi carrera en solitario. El 10 de abril se lo comunique, que tras el 'Benidorm Fest' quería hacer otra vez mi carrera en solitario, pero aun así continúe acabando la gira, siempre y cuando respetasen mi parcela con mi productor", explicaba la cantante que ahora se encuentra completamente volcada en sus proyectos en solitario.

Sonia, molesta con Selena por decir que la dejó tirada: "Me duele"

Aunque Sonia aseguraba que no había tenido ningún problema con Selena, la cantante confesaba que, más que una amistad, lo que le unía a su excompañera era una simple relación laboral. Además, no podía ocultar su enfado cuando Omar Suárez le contaba que a Selena le habría molestado mucho su decisión de continuar en solitario y que, incluso, va diciendo que la ha dejado tirada:

"Estoy flipando porque yo se lo deje por escrito el 10 de abril. Soy una tía muy honesta y transparente y la verdad solo tiene un camino. Yo siempre dije que mi carrera no la quería dejar... Me duele porque es una compañera de trabajo, pero hay un respeto", explicaba la invitada.

Ante la pregunta del colaborador sobre si podría volver a reencontrarse con Selena en un futuro y continuar con su carrera en conjunto, Sonia contestaba con las ideas muy claras: "Somos leyenda y estaremos toda la vida, pero no voy a hacer más canciones juntas...Yo soy una artista independiente, hago una música en la que creo. Necesito ser libre y volver a ser yo".