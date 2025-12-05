Miguel Salazar Madrid, 05 DIC 2025 - 17:15h.

La indignación de fanáticos de festival como Juan Pedro: "Parece que con Eurovisión todo vale"

Eslovenia, Países Bajos e Irlanda se suman a España y tampoco participarán en Eurovisión 2026

El 'eurodrama' está servido. Después de que Radiotelevisión Española (RTVE) anunciase su salida de Eurovisión 2026 por la presencia de Israel, miles de fanáticos del festival han mostrado su preocupación, pero también entendimiento, por la ausencia de España -es la primera vez en 64 años que no participará-.

Varios de ellos como Juan Pedro tenían ya todo preparado para viajar a Viena, la sede de la próxima edición después de la victoria de Austria en 2025. El hombre había invertido cerca de 3.000 euros en billetes de avión y alojamiento. Y tiene claro qué es lo que va a hacer tras la no participación de España.

Juan Pedro, eurofán: "Me molesta que no estemos"

Juan Pedro pone como ejemplo que el Real Madrid no esté en la final de la Champions. "Si mi país no va a Eurovisión, me molesta que no estemos, aunque seguiré yendo", lamenta. El eurofán expone que no es solo un concurso en el que apoyes a un país para que gane. Es el ambiente, el conocer a gente de todos puntos de Europa o de varios países del mundo, y la ilusión que se respira dentro del estadio en el que se celebra.

Joaquín Prat le lanza una importante duda a Juan Pedro en directo. "¿En qué lugar está la política?", le pregunta el presentador de 'El tiempo justo'. "Hace unos años te hubiera dicho que es cultura, música, encontrar a gente de otros países... pero ahora te diría que no", relata. Para él, el festival "es claramente política" y la decisión de RTVE de no participar también lo es bajo su criterio.

"RTVE no se ha pronunciado si va a emitir los JJOO de invierno"

Además, considera que con Eurovisión "todo vale", y expone los argumentos que le llevan a tomar este apunte. "Pronto serán los Juegos Olímpicos de invierno y RTVE no se ha pronunciado si va a emitirlo o si va a decir al comité olímpico español que no vayan porque hay deportistas israelíes", dice decepcionado.

Eso sí, a Juan Pedro ni a sus 11 amigos nada les frena. Todo su grupo tiene claro que acudirá a Viena a vivir el evento como lo han ido haciendo en los últimos años. "Voy a ir con las mismas ganas", comparte.