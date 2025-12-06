El lenguaje no verbal delata a Selena Leo: una experta explica las "incoherencias" de su discurso

Eva García, experta en lenguaje no verbal, ha analizado la comentada rueda de prensa de Selena Leo

Sonia Madoc reacciona a las lágrimas de Selena anunciando la ruptura del dúo: "No soy partidaria de los shows ni de los dramas"

El culebrón de Sonia y Selena continúa dando titulares. Desde que se volvieron a unir para participar en la última edición del Benidorm Fest, las artistas han acabado por demostrar que los rumores que hablaban de su distanciamiento no solo eran ciertos, si no que se quedaban cortos.

Y es que Sonia y Selena no han llegado ni al final de 2025 juntas protagonizando una ruptura de la que todos los medios se han hecho eco. La ruptura, que ha sido de todo menos amistosa, ha culminado con una comentadísima rueda de prensa por parte de Selena en la que ha atacado directamente y sin miramientos a la que fuera su amiga y compañera de dueto.

Tras varias entrevistas de Sonia en las que ya hablaba de la inminente ruptura, Selena movía ficha y registraba la marca de ambas sin avisar a Sonia y provocando la ira de la cantante. Selena, en la rueda de prensa de este viernes, explicaba ante los medios que "siempre ha apoyado a su ex compañera en lo relativo a su carrera en solitario", y que incluso fue ella quien insistió en varias ocasiones en abandonar el grupo, pero hacerlo de forma "respetuosa y bonita" para los fans:

"Se me han atribuido hechos y palabras que jamás he dicho. La disolución no ha sido decisión mía, yo siempre he estado a favor de cumplir con nuestros compromisos y continuar con el proyecto, ha sido mucha tensión estos días (...) En cuanto al registro de la marca, lo realicé para proteger y preservar los intereses de ambas, ya que llegaron a mis oídos que otros representantes tenían la intención de registrar el producto y explotar la marca si nos separábamos. Fue un acto de protección e inteligencia, no de mala fe; fue para evitar competencias desleales".

Una experta analiza el lenguaje no verbal de Selena

'¡Vaya fama!' se ha puesto manos a la obra y ha solicitado los servicios de una experta en lenguaje no verbal para contrastar las palabras de Selena en su entrevista, y para comprobar qué hay de cierto en sus lágrimas cuando habla de su ya ex compañera y amiga. Así lo explica Eva García:

"En esa rueda de prensa ha habido mucho lenguaje no verbal no consciente, que son todos esos gestos que no nos damos cuenta que hacemos. Cuando habla de todo a lo que ha renunciado por el dúo hay una incoherencia de su lenguaje no verbal, hace un movimiento que es de escepticismo, una posición de espera y de intranquilidad. Hace muchos rascados de nariz que son de naturaleza negativa, esa mano que pasa por debajo de su cuello indica exageración y malestar cuando dice que ella registra la marca para protegerlas a las dos. Cuando habla de Sonia tiene movimientos muy significativos en las comisuras de la boca, esos movimientos demuestran ansiedad y decepción, indignación pero probablemente con ella misma. Las miradas sin parpadeo a los compañeros de prensa indican que quiere convencer a los interlocutores de lo que está contando".