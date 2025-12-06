El difícil momento de Amor Romeira y Ana María Aldón, obligadas a cerrar sus negocios: "No es justo"

Fiesta 06 DIC 2025 - 20:52h.

Tanto Amor Romeira como Ana María Aldón han tenido que cerrar sus negocios de ropa por no poder hacer frente a las facturas

Amor Romeira y Ana María Aldón, además de ser colaboradoras de 'Fiesta' cada fin de semana, son también empresarias. La canaria y la andaluza han escogido lanzarse al mundo del emprendimiento y ambas han montado sus propias empresas pese a las dificultades.

Ana María contaba hace apenas unos días que se veía obligada a cerrar su tienda de ropa online por las cargas económicas que le ha supuesto intentar sacarla adelante. En la misma situación se ha encontrado Amor Romeira.

La canaria montaba hace algún tiempo una tienda de ropa en su isla junto a su hermana y, asfixiada por los pagos, se ha visto obligada a tener que cerrar:

"Cuando abres un negocio lo haces con toda la intención, con la idea de tener algo como plan de futuro familiar, algo de lo que vivir en el futuro. Mi hermana era mi empleada y mi idea era esa, que mi familia y yo pudiéramos vivir de ello".

La colaboradora ha explicado que, pese a haber tenido que cerrar el negocio, ha podido hacerlo sin deudas pendientes: "Hice las cosas bien y gracias a eso no tengo pufos. He cerrado porque yo tenía claro no iba a hacer la montaña más grande, un amigo me dijo que no debía invertir más dinero en la tienda, me hizo ver que estaba equivocada, que la tienda tenía que mantenerse sola".